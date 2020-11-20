Гогунский призвал открыть курсы по постельным сценам

«Этот вопрос нельзя откладывать в долгий ящик. Надо срочно им заняться. Если есть фильмы с постельными сценами, то, наверное, нужны и курсы. В Голливуде вот наверняка такое преподают. Я вот, кстати, вспомнил фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк» с Бредом Питтом и Клэр Форлани в главных ролях. У нее с Питтом получилась прекрасная постельная сцена. Я не знаю, учатся они этому или нет. Вот просто лучше не надо. В Голливуде это давно развито. А у нас просто не было в стране секса, поэтому не научились подобное играть». Актер Виталий Гогунский в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro поддержал своего коллегу Дмитрия Миллера , который ранее заявил, что при театральных вузах необходимо открывать курсы по постельным сценам. Дмитрий Миллер. Фото: Globallookpress.com

Ранее Дмитрий Миллер заявил, что такие курсы помогли бы актерам быть более осведомленными. Они бы уже не тушевались во время съемок художественных фильмов.

Как сказал актер, у него самого до сих есть некоторый барьер во время игры постельных сцен. При том, что он уже достаточно опытен в этих делах. По его мнению, в непростые моменты, как игра в постельной сцене, на помощь часто приходит юмор и человеческие отношения. Смотрите также: