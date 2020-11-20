Гогунский призвал открыть курсы по постельным сценам

Актер Виталий Гогунский рассказал сотруднику Teleprogramma.pro, что в России не хватает курсов по постельным сценам.
Актер поддержал своего коллегу Дмитрия Миллера, который ранее заявил, что при театральных вузах необходимо открыть курсы по постельным сценам.
«Этот вопрос нельзя откладывать в долгий ящик. Надо срочно им заняться. Если есть фильмы с постельными сценами, то, наверное, нужны и курсы. В Голливуде вот наверняка такое преподают. Я вот, кстати, вспомнил фильм «Знакомьтесь, Джо Блэк» с Бредом Питтом и Клэр Форлани в главных ролях. У нее с Питтом получилась прекрасная постельная сцена. Я не знаю, учатся они этому или нет. Вот просто лучше не надо. В Голливуде это давно развито. А у нас просто не было в стране секса, поэтому не научились подобное играть».
Ранее Дмитрий Миллер заявил, что курсы могли бы помочь актерам не тушеваться во время съемок художественных фильмов.
Зачастую на помощь в постельной сцене приходит юмор и человеческие отношения, но об этом нужно рассказывать заранее.
Ранее "Рамблер" сообщал, что делать, если из отношений пропалаа интимная близость.