Почему Ален Делон бесплатно снялся в русском фильме

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Кадр из фильма "Самурай"
Имя культового французского актера Алена Делона
знакомо зрителям по всему миру. Когда-то именно Делон был суперзвездой кинематографа, да и сейчас остается секс-символом целой эпохи. Конечно, в последние годы он не так часто снимается в кино, а сли и снимается, кажется, за крайне высокие гонорары.
Но оказывается, в 2012 году мировая звезда Ален Делон совершенно бесплатно снялся в одной российской картине. Режиссер этого фильма Сарик Андреасян
только недавно рассказал, как такое произошло.
"В далеком 2012 году мне посчастливилось снимать Делона в своём фильме «С Новым годом, мамы». Моя новелла в фильме называется «Париж»", — написал Андреасян 8 ноября, в день 85-летия Делона.
Так, культовый французский актер снимался в фильме "С новым годом, мамы" вместе с Елизаветой Боярской, Павлом Волей, Константином Крюковым
, Максимом Виторганом
и другими известными российскими актерами. Фильм состоял из нескольких новелл, объединенных одним чувством — любовью к маме.
Однако Делон согласился сняться в картине на двух неожиданных условиях.
"Делон согласился на двух условиях. Первое он играет бесплатно, потому что любовь к матери это самое сильное чувство и брать за это деньги неприлично и второе он очень хотел побывать в Армении и попросил нас, чтобы в Ереване была премьера фильма…", — рассказал режиссер в своем Instagram.
Режиссер картины Андреасян, будучи сам родом из армянской столицы, был только рад пригласить Делона в родной город. В Ереване французского актера приняли с традиционным размахом.
"Когда люди в Ереване кричали ему с балкона, что любят его он был удивлен и даже сказал, что если бы Азнавур (Ред. — культовый французский певец армянского происхождения) сказал ему раньше, что он так популярен среди армян, то он прилетел бы раньше.
Вместе мы побывали у президента Армении и посетили премьеру…", — вспоминает Андреасян.
Точно неизвестно, почему Алену Делону так хотелось побывать в Ереване, однако известно, что французы испытывают к армянскому народу особо теплые чувства. Страна одна из немногих, несмотря на угрозы турецких властей, признала геноцид армян в 1915 году на государственном уровне.
@sarik_andreasyan/ Делон у мемориального комплекса жертвам геноцида армян "Цицернакаберд" в Ереване
При этом режиссер рассказал, как российской съемочной группе работалось с культовым актером.
"Как это часто и бывает великие люди оказываются самыми скромными и вежливыми. Кушал Делон на площадке со всеми остальными, но тут надо признать, что обеды у нас и во Франции отличаются…
На съемках Делон спросил у Паши Воли сколько ему лет, Паша ответил 33, на что Делон сказал в «В 33 я уже был самым красивым мужчиной планеты». Когда я рассказал эту историю Юрию Стоянову то услышал «А сегодня он самый красивый старик планеты»", — рассказал Сарик.
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