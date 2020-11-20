Почему Ален Делон бесплатно снялся в русском фильме

Имя культового французского актера Алена Делона знакомо зрителям по всему миру. Когда-то именно Делон был суперзвездой кинематографа, да и сейчас остается секс-символом целой эпохи. Конечно, в последние годы он не так часто снимается в кино, а сли и снимается, кажется, за крайне высокие гонорары.

Но оказывается, в 2012 году мировая звезда Ален Делон совершенно бесплатно снялся в одной российской картине. Режиссер этого фильма Сарик Андреасян только недавно рассказал, как такое произошло.

"В далеком 2012 году мне посчастливилось снимать Делона в своём фильме «С Новым годом, мамы». Моя новелла в фильме называется «Париж»", — написал Андреасян 8 ноября, в день 85-летия Делона.

Так, культовый французский актер снимался в фильме "С новым годом, мамы" вместе с Елизаветой Боярской, Павлом Волей, Константином Крюковым Максимом Виторганом и другими известными российскими актерами. Фильм состоял из нескольких новелл, объединенных одним чувством — любовью к маме.

Однако Делон согласился сняться в картине на двух неожиданных условиях.

"Делон согласился на двух условиях. Первое он играет бесплатно, потому что любовь к матери это самое сильное чувство и брать за это деньги неприлично и второе он очень хотел побывать в Армении и попросил нас, чтобы в Ереване была премьера фильма…", — рассказал режиссер в своем Instagram.

Режиссер картины Андреасян, будучи сам родом из армянской столицы, был только рад пригласить Делона в родной город. В Ереване французского актера приняли с традиционным размахом.

@sarik_andreasyan

"Когда люди в Ереване кричали ему с балкона, что любят его он был удивлен и даже сказал, что если бы Азнавур (Ред. — культовый французский певец армянского происхождения) сказал ему раньше, что он так популярен среди армян, то он прилетел бы раньше.

Вместе мы побывали у президента Армении и посетили премьеру…", — вспоминает Андреасян.

@sarik_andreasyan

Точно неизвестно, почему Алену Делону так хотелось побывать в Ереване, однако известно, что французы испытывают к армянскому народу особо теплые чувства. Страна одна из немногих, несмотря на угрозы турецких властей, признала геноцид армян в 1915 году на государственном уровне.

@sarik_andreasyan/ Делон у мемориального комплекса жертвам геноцида армян "Цицернакаберд" в Ереване

При этом режиссер рассказал, как российской съемочной группе работалось с культовым актером.

"Как это часто и бывает великие люди оказываются самыми скромными и вежливыми. Кушал Делон на площадке со всеми остальными, но тут надо признать, что обеды у нас и во Франции отличаются…