Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Прямой эфир ТВ

Звезда российского кино соблазнительно станцевала перед камерой 

Даня Виттиг 46 минут назад
Эпатажная актриса Кристина Асмус решила выложить в своем Instagram стриптиз, который она станцевала под песню You Can Leave Your Hat On британского певца Джо Кокера.
Позже выяснилось, что на видео представлен танцевальный номер со съемочной площадки фильма «Булки» Олега Асадулина.
Артистка опубликовала откровенный танец «по многочисленным просьбам» и объявила о продолжении конкурса «Перепляши Асмус». Девушка предложила подписчикам скопировать ее танец.
Тройка победителей будет определена путем зрительского голосования.

«Как вы поняли по видео, танцевальный навык и присутствие юмора необязательны», — отметила Асмус.

Итоги танцевального конкурса артистка подведет 1 декабря.

«Жгите! Креативьте! И рвите инстаграм своей грациозностью», — написала она.

Ранее "Рамблер" сообщал о новой девушке Харламова.
Актеры , Видео , Кристина Асмус , Олег Асадулин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
04:38
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
Актеры
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
05:44
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
Актеры
Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой
09:10
Как упитанная старшеклассница стала всемирной звездой
Актеры
Блокбастеры-неудачники, обанкротившие создателей
17:19
Блокбастеры-неудачники, обанкротившие создателей
Фильмы
Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
02:46
Российские актрисы, которые ушли из жизни молодыми
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение