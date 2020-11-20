Эпатажная актриса Кристина Асмус решила выложить в своем Instagram стриптиз, который она станцевала под песню You Can Leave Your Hat On британского певца Джо Кокера.
Позже выяснилось, что на видео представлен танцевальный номер со съемочной площадки фильма «Булки» Олега Асадулина.
Артистка опубликовала откровенный танец «по многочисленным просьбам» и объявила о продолжении конкурса «Перепляши Асмус». Девушка предложила подписчикам скопировать ее танец.
Тройка победителей будет определена путем зрительского голосования.
«Как вы поняли по видео, танцевальный навык и присутствие юмора необязательны», — отметила Асмус.
Итоги танцевального конкурса артистка подведет 1 декабря.
«Жгите! Креативьте! И рвите инстаграм своей грациозностью», — написала она.
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