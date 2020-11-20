Маша из «Ворониных» превратилась в красавицу

В свое время Мария Ильюхина буквально очаровала российских телезрителей. В популярном комедийном сериале «Воронины» юной актрисе посчастливилось сыграть жизнерадостную девчушку Машу, которая своими обаянием и задором частенько разбавляла шутки своих экранных родственников.

О том, что Мария празднует 17-летие, поклонники сериала узнали благодаря актрисе Екатерине Волковой , воплотившей в ставшем уже по-настоящему народным проекте образ Веры. По словам артистки, ей даже не верится, что очаровательная девочка выросла и превратилась в настоящую красавицу.

«Вы можете себе представить, что малышке с этой фотографии сегодня 17 лет? Мария Илюхина, с днём рождения! Будь счастлива каждый день! Давайте закидаем Машулю поздравлениями!» — написала Волкова на своей странице в Instagram.

@volkovihome

Поклонники разделяют мнение актрисы. Народ в комментариях дружно заявил, что Маша — красавица. «Подросла и расцвела. Хотя было и раньше видно, что девочка вырастет очень симпатичной», «Очень люблю Машу», «Остановите время», «Малышка превратилась в красавицу», — отметили пользователи Сети.

@maria_iliukhina

К слову, несмотря на страсть к кино, девушка постоянно занимается самообразованием, а кругу ее разносторонних интересов можно лишь позавидовать. В этом году она окончила на одни пятерки академический лицей им. Ломоносова, чем поспешила поделиться с фанатами.

@maria_iliukhina

Помимо гранита науки Маша еще серьезно занимается гимнастикой, пишет стихи, а не так давно на ее YouTube-канале даже вышла дебютная авторская песня под названием «Искры».