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«Нет цели стать голливудской звездой»: Ходченкова рассказала о предложениях от зарубежных коллег

Teleprogramma.pro
5 часов назад
Светлана Ходченкова является, пожалуй, самой востребованной актрисой российского кино. К своим неполным 38 годам артистка имеет довольно объемную фильмографию. Причем звезда снимается не только в российском кино. Есть в ее творческой биографии и голливудские эпизоды.
«Нет цели стать голливудской звездой»
Фото: @svetlana_khodchenkova@svetlana_khodchenkova
Звезда считает работу за фильмах «Шпион, выйди вон!» и «Росомаха: Бессмертный» хорошим опытом для себя, но не более. Уезжать за океан в поисках лучшей для себя актерской доли в планы Светланы Ходченковой не входит. Хоть звезда и признается – предложения от режиссеров из-за океана поступают ей с завидной регулярностью.
Но эффектная блондинка не видит в присылаемых сценариях того, что могло бы ее зацепить и заставить перенестись на другой континент.
«Меня вполне устраивает то, что происходит с моей фильмографией в России. У меня нет цели стать голливудской звездой», - призналась Светлана Ходченкова в интервью «Комсомольской правде - Волгоград».
Кстати, совсем скоро на большие экраны выйдет фильм «На острие» о соперничестве двух фехтовальщиц. Светлана Ходченкова играет в нем одну из главных ролей. Смотрите также
Актеры,Росомаха: Бессмертный,Светлана Ходченкова,Комсомольская правда,
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