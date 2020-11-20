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9 «облысевших» звезд — как они выглядели «До» своей фирменной прически? 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Не всегда облысение становится трагедией для мужчин. Иногда знаменитости отлично подстраиваются под такие кардинальные изменения и делают лысину частью своего имиджа. Многих из них уже просто невозможно представить с шевелюрой — да и как ни странно, густые волосы идут им меньше.
Взгляните на них сами — разве вы помните их с другой прической? Очередное доказательство, что любую ситуацию, пусть даже неприятную, можно заставить работать на себя и создать новый уникальный образ, который точно окажется неповторимым.
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