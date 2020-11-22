25-летний американский актер Лукас Гейдж обнародовал запись онлайн-кастинга, на котором режиссер позволил себе нелестные комментарии, забыв выключить микрофон. Видео мгновенно облетело Сеть.

Актер Лукас Гейдж, известный ролями в сериалах «Эйфория» и «Американский вандал», разместил в своих блогах в Twitter и Instagram видео, которое вызвало бурные обсуждения.

В коротком ролике Лукас запечатлен во время онлайн-кастинга в Zoom. Актер готовится произнести свои реплики, но на фоне слышен голос режиссера. находящегося по ту сторону экрана. Он нелестно высказался о претенденте на роль.

Неназванный режиссер, который забыл отключить звук своего микрофона, был пойман на оскорблении дома актера.

«Эти бедные люди живут в этих крошечных квартирах. Я смотрю на его стены, на этот телевизор и, знаете ли » — говорил мужчина собеседнику, не зная, что участник кастинга его слышит.

Лукас отреагировал на эту грубость очень достойно, сказав:

«Вы забыли выключить микрофон. Я знаю, что это дерьмовая квартира. Дайте мне эту работу, чтобы я мог получить что-то лучше ».

Ролик мгновенно распространился по Сети: только в Twitter за пару дней его посмотрело более 8 миллионов человек. Поклонники и коллеги актера возмущены увиденным.

«Раскрой имя режиссера, больше людей в индустрии должны знать, кто это», «Черт, ты справился с этим с таким изяществом, мое почтение», «Я не понимаю, как люди могут говорить так об условиях жизни других людей. Они никогда не были в подобной ситуации?», «Вы абсолютно точно не получите эту работу. Власть имущие всегда будут наказывать вас, если вы раскрываете их мерзкое поведение» — пишут в комментариях пользователи Сети.