Что стало с главным героем «Денискиных рассказов»

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«Денискины рассказы» включают в себя четыре новеллы: «Школьный праздник», Здоровая мысль», «Шляпа Гроссмейстера» и «Двадцать лет под кроватью». Роль Дениски в каждой из них исполнил Михаил Мень . «Рамблер» расскажет, как сложилась его судьба.

Роль Дениски в кинофильме «Денискины рассказы» по рассказам Виктора Драгунского является единственной в фильмографии Михаила. После окончания школы он поступил в Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им И. М. Губкина. Обучение в университете Михаил не закончил, однако позже он там же прошел профессиональную переподготовку по программе «Экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса».

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С тех пор Мень заинтересован политической деятельностью. В 1993 году он стал депутатом Московской областной Думы , а через два года — депутатом Государственной Думы. Михаил также занимал пост губернатора Ивановской области. А с октября 2019 года он является аудитором Счетной палаты РФ

Из последних новостей о Михаиле известно, что в ноябре 2020 года Следственный комитет РФ расследовал уголовное дело о хищении из бюджета Ивановской области 700 млн рублей в 2011 году в бытность Михаила Меня. А 18 ноября политика привлекли к уголовной ответственности. На следующий день Басманный суд Москвы назначил Меню наказание: ему запрещено общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать письма и посылки, пользоваться интернетом и выходить из дома на более, чем двухчасовые прогулки.

О личной жизни Михаила Меня известно, что он женат вторым браком, и воспитывает трех дочерей и троих сыновей.