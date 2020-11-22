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Как сложилась судьба актера из «Денискиных рассказов» 

Мария Грибова 5 часов назад
Что стало с главным героем «Денискиных рассказов»
Фото: Кадр из фильма «Денискины рассказы»
«Денискины рассказы» включают в себя четыре новеллы: «Школьный праздник», Здоровая мысль», «Шляпа Гроссмейстера» и «Двадцать лет под кроватью». Роль Дениски в каждой из них исполнил Михаил Мень. «Рамблер» расскажет, как сложилась его судьба.
Роль Дениски в кинофильме «Денискины рассказы» по рассказам Виктора Драгунского является единственной в фильмографии Михаила. После окончания школы он поступил в Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им И. М. Губкина. Обучение в университете Михаил не закончил, однако позже он там же прошел профессиональную переподготовку по программе «Экономика и управление на предприятиях нефтегазового комплекса».
wikipedia.org
С тех пор Мень заинтересован политической деятельностью. В 1993 году он стал депутатом Московской областной Думы, а через два года — депутатом Государственной Думы. Михаил также занимал пост губернатора Ивановской области. А с октября 2019 года он является аудитором Счетной палаты РФ.
Из последних новостей о Михаиле известно, что в ноябре 2020 года Следственный комитет РФ расследовал уголовное дело о хищении из бюджета Ивановской области 700 млн рублей в 2011 году в бытность Михаила Меня. А 18 ноября политика привлекли к уголовной ответственности. На следующий день Басманный суд Москвы назначил Меню наказание: ему запрещено общаться с определенным кругом лиц, отправлять и получать письма и посылки, пользоваться интернетом и выходить из дома на более, чем двухчасовые прогулки.
О личной жизни Михаила Меня известно, что он женат вторым браком, и воспитывает трех дочерей и троих сыновей.
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Комментарии 2
Актеры , Виктор Драгунский , Михаил Мень , Госдума , Счетная палата , СКР
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