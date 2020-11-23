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Назван возможный преемник Джигарханяна 

Lenta.ru 1 час назад
Назван возможный преемник Джигарханяна
Фото: Lenta.ru
Коллектив Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна намерен попросить столичный Департамент культуры назначить художественным руководителем учреждения актера и режиссера Сергея Газарова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в театре.
По его словам, кандидатура Газарова в качестве возможного преемника Джигарханяна была названа в ходе общего собрания коллектива театра.
Советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист и продюсер Сергей Газаров родился в Баку в 1958 году. Работал в театрах «Современник» и театре-студии под руководством Олега Табакова. С 1998 года — главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Среди его работ роли в картинах: «Турецкий гамбит», «Код Апокалипсиса», «Август. Восьмого», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и многих других.
Ранее Степан Джигарханян, приемный сын Армена Джигарханяна, рассказал о последних днях артиста. По словам мужчины, смерть отца не была неожиданностью. На фоне диабета у кинематографиста начались проблемы с почками, а неподвижный образ жизни лишь усугубил его состояние. В итоге актера подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения.
Армен Джигарханян умер 14 ноября. Ему было 85 лет. По предварительным данным, причиной смерти артиста стал отказ почек.
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Актеры , Код апокалипсиса , Степан Джигарханян , Сергей Газаров , Армен Джигарханян , Олег Табаков
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