Назван возможный преемник Джигарханяна 

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По его словам, кандидатура Газарова в качестве возможного преемника Джигарханяна была названа в ходе общего собрания коллектива театра.

Советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист и продюсер Сергей Газаров родился в Баку в 1958 году. Работал в театрах «Современник» и театре-студии под руководством Олега Табакова . С 1998 года — главный режиссер Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Среди его работ роли в картинах: «Турецкий гамбит», «Код Апокалипсиса» , «Август. Восьмого», «Крымский мост. Сделано с любовью!» и многих других.

Ранее Степан Джигарханян , приемный сын Армена Джигарханяна, рассказал о последних днях артиста. По словам мужчины, смерть отца не была неожиданностью. На фоне диабета у кинематографиста начались проблемы с почками, а неподвижный образ жизни лишь усугубил его состояние. В итоге актера подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения.