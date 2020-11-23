Назван возможный преемник Джигарханяна 

Коллектив Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна намерен попросить столичный департамент культуры назначить художественным руководителем учреждения актера и режиссера Сергея Газарова. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в театре.
По его словам, кандидатура Газарова в качестве преемника Джигарханяна была названа в ходе общего собрания коллектива театра.
С 1998 года Газаров был главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что экс-супруга Джигарханяна опубликовала прощальное видео с артистом.