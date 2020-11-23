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Актеры, ставшие знаменитостями случайно 

Александра Нечаева 1 час назад
Часто звезды рассказывают о том, как долог и тернист был их путь на вершину славы. Но есть в рядах селебрити и те, чья карьера началась со случайностей. Или все случайности се же неслучайны?
В фотогалерее "Рамблера" — знаменитости, которых известность настигла буквально врасплох.

Джейсон Стейтем

Молодой человек вовсе не грезил карьерой актера. Стейтем занимался прыжками в воду, причем весьма успешно. В составе Британской сборной Джейсон принимал участие в Олимпийских играх. Но позже из спорта Стейтем ушел и зарабатывал на жизнь, работая продавцом. В один из рабочих дней его заметил рекламный агент, предложивший ему принять участие в съемке рекламы знаменитого бренда. Разумеется, Джейсон согласился. Тогда же Стейтем познакомился с Гаем Ричи, который разглядел в нем актерский потенциал и пригласил в свой фильм «Карты, деньги, два ствола».

Мел Гибсон

Знаменитый актер и режиссер попал на пробы своего первого фильма совершенно случайно: его записал приятель. А накануне Мел ввязался в драку в баре. В потасовке Гибсона изрядно потрепали. Но на пробы молодой человек все же решил сходить, как выяснилось, не напрасно. Потрепанный и еще не до конца отошедший от бурной ночи в баре Мел произвел на режиссера неизгладимое впечатление. По мнению создателя фильма «Безумный Макс» (именно на пробы этой картины, как выяснилось, пришел Гибсон) именно таким и должен был быть главный герой.

Памела Андерсон

Красавица-блондинка всегда пользовалась успехом у противоположного пола, но звезд с неба не хватала и даже не думала, что на нее обрушится невероятная слава. Однажды Памела пошла с друзьями на футбольный матч, где один из операторов навел объектив на прелестное личико девушки. Матч был показан по местному телевидению, и девушку заметили представители крупного бренда, как раз искавшие красотку для съемок в рекламном ролике. С того момента карьера Памелы пошла в гору: через несколько лет она снялась для обложки журнала Playboy, а следом — приглашение на одну из главных ролей в сериал «Спасатели Малибу». Роль отважной спасательницы прославила Андерсон на весь мир.

Харрисон Форд

Харрисон Форд ради мечты стать актером переехал жить в Калифорнию, постоянно ходил на всевозможные пробы, но удача не спешила ему улыбаться. В конце концов Форд решил, что славы ему не видать, и пошел работать плотником. Однажды, когда он работал в одной из киностудий, его заметил Джордж Лукас. Режиссер предложил Форду пройти пробы на роль Хана Соло. Что было дальше, всем известно.

Ченнинг Татум

Симпатичный молодой человек во время учебы в колледже подрабатывал, показывая стриптиз в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса. Позже Ченнинга заметили скауты одного из модельных агентств и переманили в мир показов мод, фотосессий и рекламных съемок. Через некоторое время Татум попал в поле зрения и режиссеров: начало актерской карьере положила эпизодическая роль в сериале «C. S. I. : Место преступления Майами».

Шарлиз Терон

Приехавшая в Лос-Анджелес из ЮАР молодая красотка испытывала большие финансовые трудности и даже не думала о том, чтобы стать звездой. Найти работу, чтобы хоть как-то себя обеспечить — вот был предел ее мечтаний. Но у судьбы были на Шарлиз свои планы. Однажды она закатила скандал в банке, когда ей отказались обналичить чек. Здесь ее и заметил агент, занимавшийся курированием уже известных звезд. С его помощью Терон удалось решить финансовые вопросы, он же отправил ее на курсы актерского мастерства. Уже через несколько месяцев Шарлиз предложили крохотную роль в фильме «Дети кукурузы 3: Городская жатва». Это было стартом карьеры Терон.

Джонни Депп

Джонни Депп с юности мечтал о славе. Правда вовсе не в кино. Депп хотел стать музыкантом и даже бросил школу в 16 лет, чтобы вступить в группу The Kids. Однако в возрасте 20 лет он познакомился с Николасом Кейджем, который убедил Джонни, что у него явный актерский талант, и пригласил на кастинг в фильм «Кошмар на улице Вязов». Пробы Депп прошел. Правда, его герой достаточно быстро погиб в знаменитом ужастике, но юношу запомнили.
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