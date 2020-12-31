Актриса Шэрон Стоун 28 лет назад исполнила роль писательницы в культовом фильме 1990-х "Основной инстинкт". Сложно поверить, но той самой роковой красотке из эротического триллера Пола Верховена сейчас 62 года. Однако она по-прежнему выглядит эффектно и снимается в кино. "Рамблер" собрал галерею фото Шэрон Стоун.
Еще одним крупным проектом после "Основного инстинкта" стал фильм "Казино" Мартина Скорсезе, где голливудская звезда снялась вместе с Робертом Де Ниро. За роль Джинджер Маккены она получила "Золотой глобус" и единственную в карьере номинацию на премию "Оскар".
В 2006 году у фильма "Основной инстинкт" вышло продолжение. Однако, если первая часть принесла Шэрон Стоун славу, вторая — номинацию на антипремию "Золотая малина". Ее признали худшей актрисой года.
Недавно Шэрон Стоун сыграла в сериалах "Сестра Рэтчед", снятом на основе романа "Пролетая над гнездом кукушки", и "Новый Папа". Кроме того, в свои 62 года актриса работает моделью.