Актриса Шэрон Стоун 28 лет назад исполнила роль писательницы в культовом фильме 1990-х "Основной инстинкт". Сложно поверить, но той самой роковой красотке из эротического триллера Пола Верховена сейчас 62 года. Однако она по-прежнему выглядит эффектно и снимается в кино. "Рамблер" собрал галерею фото Шэрон Стоун.

В 2006 году у фильма "Основной инстинкт" вышло продолжение. Однако, если первая часть принесла Шэрон Стоун славу, вторая — номинацию на антипремию "Золотая малина". Ее признали худшей актрисой года.