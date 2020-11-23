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Как менялась звезда «Кавказской пленницы» 

Катерина Саломе 4 часа назад
Наталья Варлей — советская и российская театральная и киноактриса, поэт. В прошлом артистка цирка. Заслуженная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии имени Надежды Крупской.
Популярность пришла к актрисе вместе с ролью Нины из культовой кинокомедии «Кавказская пленница», а общая фильмография Натальи насчитывает более шестидесяти разноплановых образов, воссозданных ею на экране. Кроме того, артистка выпустила автобиографичную книгу «Канатоходка» и четыре стихотворных сборника.
«Рамблер» расскажет, как менялась звезда романтической комедии.
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