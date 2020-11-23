Как менялась звезда «Кавказской пленницы» 

Популярность пришла к актрисе вместе с ролью Нины из культовой кинокомедии «Кавказская пленница», а общая фильмография Натальи насчитывает более шестидесяти разноплановых образов, воссозданных ею на экране. Кроме того, артистка выпустила автобиографичную книгу «Канатоходка» и четыре стихотворных сборника.

«Рамблер» расскажет, как менялась звезда романтической комедии.