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Как известная советская актриса погибла от рук собственного сына 

Даня Виттиг 3 часа назад
Как известная актриса погибла от рук собственного сына
Фото: кадр из фильма "Тени исчезают в полдень"
Наибольшую известность Александре Завьяловой принесла работа в картине «Тени исчезают в полдень». Молодую девушку полюбили не только на родине, Завьялова вошла в список самых известных людей СССР, по мнению американской прессы. Однако жизнь актрисы обернулась кошмаром. "Рамблер" выяснил подробности жизни артистки.
Удивительно, но после феноменального успеха картины «Тени исчезают в полдень» карьера Завьяловой резко закончилась, ее просто перестали приглашать на съемки. Женщина так сильно переживала кризис, что угодила в психиатрическую клинику.
Пока актриса проходила лечение, бывший муж забрал к себе ее дочь, а вот сын отправился в детский дом. Даже после пройденного лечения жизнь актрисы никак не налаживалась, и она вновь и вновь попадала в больничные стены. Правда, уже не одна. К матери присоединился выросший сын, который страдал алкоголизмом.
С возрастом актриса стала избегать интервью, закрылась в себе и продолжала жить с сыном. Бывшую красавицу в лице осунувшейся пожилой дамы было не узнать. А в феврале 2016-го, когда актрисе должно было исполниться 80 лет, появилась информация о ее убийстве.
В состоянии алкогольного опьянения сын зарезал мать, а затем позвонил сестре. Родственница обнаружила бездыханное тело актрисы, а Петра отправили в колонию в Ленинградской области на восемь лет. Мужчина отрицал содеянное, объясняя отказ признаваться тем, что он ничего не помнит.

«Как я могу сказать, что убивал маму, если я этого не помню. Самое страшное для меня — что я никогда её не увижу! Мамочка для меня будет всегда живой, мертвой я её не видел. Поверить не могу, что мамы нет! Это страшный сон», — писал из колонии сын актрисы.

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Комментарии 1
Актеры , Александра Завьялова
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