Как известная актриса погибла от рук собственного сына

Наибольшую известность Александре Завьяловой принесла работа в картине «Тени исчезают в полдень». Молодую девушку полюбили не только на родине, Завьялова вошла в список самых известных людей СССР, по мнению американской прессы. Однако жизнь актрисы обернулась кошмаром. "Рамблер" выяснил подробности жизни артистки.

Удивительно, но после феноменального успеха картины «Тени исчезают в полдень» карьера Завьяловой резко закончилась, ее просто перестали приглашать на съемки. Женщина так сильно переживала кризис, что угодила в психиатрическую клинику.

Пока актриса проходила лечение, бывший муж забрал к себе ее дочь, а вот сын отправился в детский дом. Даже после пройденного лечения жизнь актрисы никак не налаживалась, и она вновь и вновь попадала в больничные стены. Правда, уже не одна. К матери присоединился выросший сын, который страдал алкоголизмом.

С возрастом актриса стала избегать интервью, закрылась в себе и продолжала жить с сыном. Бывшую красавицу в лице осунувшейся пожилой дамы было не узнать. А в феврале 2016-го, когда актрисе должно было исполниться 80 лет, появилась информация о ее убийстве.

В состоянии алкогольного опьянения сын зарезал мать, а затем позвонил сестре. Родственница обнаружила бездыханное тело актрисы, а Петра отправили в колонию в Ленинградской области на восемь лет. Мужчина отрицал содеянное, объясняя отказ признаваться тем, что он ничего не помнит.