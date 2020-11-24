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Питт разыграл Клуни и выставил его высокомерным в глазах целого города 

Даня Виттиг 4 часа назад
Питт опозорил Клуни на глазах целого города
Фото: Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"
Голливудский актер Джордж Клуни рассказал, как его разыграл Брэд Питт. Интервью опубликовано на YouTube-канале GQ.
По словам звезды, друг выставил его высокомерным в глазах целого города. Работа над фильмом "Двенадцать друзей Оушена" проходила в Комо, где долгое время жил Клуни.
Питт решил пошутить, он развесил по городу объявления и разослал жителям листовки, в которых говорилось, что в скоро в городе будут проходить съемки фильма. А также актер уточнил, как правильно нужно обращаться к Клуни.

«Просьба обращаться к Джорджу Клуни только как к мистеру Клуни или же называть Дэнни Оушен, потому что так зовут его героя. И не смотрите ему прямо в глаза», — написал Питт. После этого местные издания начали публиковать статьи о том, что Клуни считает себя звездой.

Ранее "Рамблер" вспоминал самые соблазнительные роли Анджелины Джоли в кино.
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