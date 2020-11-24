Питт опозорил Клуни на глазах целого города

«Просьба обращаться к Джорджу Клуни только как к мистеру Клуни или же называть Дэнни Оушен, потому что так зовут его героя. И не смотрите ему прямо в глаза», — написал Питт. После этого местные издания начали публиковать статьи о том, что Клуни считает себя звездой.