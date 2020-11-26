Зачем Николь Кидман стала массажисткой 

53-летняя Николь Кидман — одна из самых успешных актрис своего времени. После выхода на большой экран австралийского триллера "Мертвый штиль" артистка прославилась на весь мир.

Сейчас на ее счету десятки громких ролей, "Оскар" и ряд других престижных наград. Но мало кто знает о том, как жила звезда до того, как обрела популярность. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".

Кидман мечтала о карьере актрисы с малых лет. Маргарет Хэмилтон в фильме "Волшебник страны Оз" так вдохновила юную Николь, что она, еще будучи ребенком, твердо решила связать свою жизнь в кино. Однако в 17 лет девушке пришлось на время забыть о своей мечте и бросить школу для того, чтобы помочь родителям расплатиться с долгами.

Вместе с другой будущей актрисой Наоми Уотс Николь посещала Северную школу Сиднея для девочек. Кидман не планировала прерывать обучение, но внезапно ее матери диагностировали рак. Тогда Николь бросила школу и устроилась работать массажисткой для того, чтобы оплатить лечение родительницы.

Когда мать будущей актрисы пошла на поправку, Кидман продолжила обучение в школе. Параллельно она посещала актерские курсы, чтобы в конечном счете воплотить свою главную мечту в жизнь.