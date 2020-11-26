Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Ученые назвали самый страшный фильм в мире
Ученые назвали самый страшный фильм в мире Узнать ⟶
Прямой эфир ТВ

Зачем Николь Кидман стала массажисткой 

Мира Маркина 1 час назад
Зачем Николь Кидман стала массажисткой
Фото: @nicolekidman
53-летняя Николь Кидман — одна из самых успешных актрис своего времени. После выхода на большой экран австралийского триллера "Мертвый штиль" артистка прославилась на весь мир.
Сейчас на ее счету десятки громких ролей, "Оскар" и ряд других престижных наград. Но мало кто знает о том, как жила звезда до того, как обрела популярность. Подробнее об этом — в материале "Рамблера".
Кидман мечтала о карьере актрисы с малых лет. Маргарет Хэмилтон в фильме "Волшебник страны Оз" так вдохновила юную Николь, что она, еще будучи ребенком, твердо решила связать свою жизнь в кино. Однако в 17 лет девушке пришлось на время забыть о своей мечте и бросить школу для того, чтобы помочь родителям расплатиться с долгами.
Вместе с другой будущей актрисой Наоми Уотс Николь посещала Северную школу Сиднея для девочек. Кидман не планировала прерывать обучение, но внезапно ее матери диагностировали рак. Тогда Николь бросила школу и устроилась работать массажисткой для того, чтобы оплатить лечение родительницы.
Когда мать будущей актрисы пошла на поправку, Кидман продолжила обучение в школе. Параллельно она посещала актерские курсы, чтобы в конечном счете воплотить свою главную мечту в жизнь.
Видео дня. Как блокбастеры выглядят без спецэффектов
Комментарии
Актеры , Оскар , Волшебник страны Оз , Николь Кидман
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
05:01
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
Актеры
Что стало с карьерой Семчева после похудения
02:37
Что стало с карьерой Семчева после похудения
Актеры
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
04:38
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
Актеры
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
05:44
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение