Где сейчас Джамшут из «Нашей Russia» 

Валерий Магдьяш стал известен благодаря роли необразованного и ленивого строителя Джамшута в скетчкоме «Наша Russia». «Рамблер» расскажет, как сложилась жизнь актера после участия в проекте.

С самого детства Валерий отличался артистизмом. По совету своей учительницы музыки он принял участие во всесоюзном фестивале, исполнив роль Василия Теркина. На этом мероприятии Валерия заметил ассистент режиссера Эмиля Лотяну, который предложил мальчику попробовать себя в кино. Однако мама Магдьяша была против.

В 1975 году Валерий приехал в Москву, и поступил в ГИТИС. После окончания учебного заведения, он три года играл в труппе Московского театра комедии, а затем несколько лет проработал в Министерстве культуры

И лишь в 1992 году у Валерия состоялся дебют в кино — в картине «Маленький гигант большого секса» с Геннадием Хазановым в главной роли. Затем Магдьяш снялся в небольших ролях в фильмах «Кто, если не мы», «Сталин. Live», «Дальнобойщики 2» и «Адвокат». А с 2006 года актер снимался в роли таджикского рабочего Джамшута в скетчкоме «Наша Russia».

@magdiash

После этого о Валерии долгое время ничего не было слышно. В 2019 году журналисты узнали, что актер живет в однокомнатной квартире практически без мебели в Ессентуках. Все заработанные деньги он потратил на развлечения и спиртные напитки.

По сообщениям СМИ, Валерий бросил вредные привычки, и теперь преподает в детской театральной студии в Минеральных водах.