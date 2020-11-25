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«Когда я вижу Глюкозу на экране, мне стыдно» 

Popcake.tv 4 часа назад
«Когда я вижу Глюкозу на экране, мне стыдно»
Фото: Popcake.tv
Елена Яковлева поделилась своим взглядом на современный шоу-бизнес.

«Извините меня, но я считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. Когда я вижу Глюкозу на экране, мне становится обидно за наше кино. Она очень плохо играет. Если я её увижу, я ей скажу это в глаза. Уже и она стала актрисой, и все сейчас поголовно — актеры. А я тогда кто? Если потренироваться, я с микрофоном тоже могу выйти на сцену и неплохо спеть. Если уж Бузова поет, то и я тогда могу спеть. Много самодеятельности, и много непрофессиональных людей хотят заниматься этим без должной подготовки!»,

— сказала Елена.
Актриса высказалась также по поводу звездности некоторых деятелей шоубизнеса и вспомнила выдающихся актеров, с которыми ей довелось работать.

«Со мной были на одной съемочной площадке настоящие «монстры» — Юра Богатырев, Ефремов, Смоктуновский и другие величайшие люди. Хоть бы у одного из этих артистов был какой-нибудь всплеск, скандал — ни разу не было! Ни каприза, ни скандала — ничего. И я, когда смотрю на нынешних звезд, думаю: "Мама родная, откуда все это?". Я благодарна моим учителям, которые мне показали, как нужно вести себя на площадке, как надо работать. Не просить воду особенную, отдельные вагончики, а именно работать»

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