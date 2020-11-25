В 1992 году состоялась премьера сериала «Элен и ребята», которому суждено было стать культовым. WMJ.ru расскажет, как сейчас выглядят и чем живут исполнители главных ролей.

Элен Ролле

Первая слава пришла к Элен Ролле вместе со съемками молодежного ситкома «Первые поцелуи». Актриса настолько полюбилась зрителям, что у продюсеров не оставалось выбора, кроме как снять спин-офф и отдать ей главную роль. В результате «Элен и ребята» оправдали все ожидания: сериал стал культурным феноменом, волна «эленомании» накрыла всю Восточную Европу, а исполнители главных ролей навсегда прослыли настоящими звездами. Конечно, прежде всего это коснулось Элен Ролле. Добившись успеха на актерском поприще, она с головой окунулась в музыку. Чтобы пересчитать картины, в которых она снялась, хватит пальцев обеих рук — с песням же дела обстоят совсем иначе. На ее счету порядка восьми музыкальных альбомов с десятками синглов. Личная жизнь актрисы сложилась куда менее удачно: в свои 54 года она ни разу не была замужем. Кровных детей у Элен нет, но есть приемные — в 2013 году она усыновила детей из Эфиопии.

Патрик Пьюдеба

Патрик Пьюдеба, сыгравший бойфренда Элен по имени Николя, стал одним из главных секс-символов 1990-х. Ему были открыты все дороги, но он не смог поймать удачу за хвост и повторить триумф «Элен и ребят», навсегда оставшись актером одной роли. Актер продолжает сниматься в кино, время от времени появляется в развлекательных телешоу, а для некоторых из них пишет сценарии. О личной жизни кумира миллениалов доподлинно ничего неизвестно. Он был женат на коллеге по актерскому цеху Дельфин Шанеак, но их брак продлился пару-тройку лет и закончился, не успев и начаться, еще в 2002 году. Патрику приписывали множество романов, но он никак не комментировал их. Несколько лет назад он заявил о готовности стать отцом, но по сей день детьми так и не обзавелся.

Рошель Редфилд

Роль Джоанны принесла Рошель Редфилд широкую известность и сделала молодую актрису узнаваемой и любимой. Как она ни пыталась, ей не удалось вырваться из образа вечной девчонки. Фильмография Рошель насчитывает около тридцати картин, но ни одна из них не смогла вознести ее выше, чем сериал «Элен и ребята». Помимо съемок в фильмах и сериалах, она принимала участие в рекламных кампаниях в качестве модели и вела несколько программ на телевидении. Стоит отдать ей должное, ей приходилось ставить карьеру на паузу всвязи с рождением детей, коих у нее, на минуточку, четыре — дочь Остин и сыновья Кэмерон, Айзек и Логан.

Себастьен Рош

Себастьену Рошу досталась роль смазливого плохиша Кристиана, которого друзья лаского называли Кри-Кри. Обзаведясь армией поклонниц, актер ушел из сериала еще в 1993 году, чтобы полностью посвятить себя музыке. Он выпустил несколько синглов, мгновенно ставших хитами, успешно гастролировал с ними, а в «нулевые» вернулся в кино и закрепил успех парой интересных ролей. Сегодня Себастьен вместе с некоторыми другими коллегами по «Элен и ребятам» снимается в «Тайнах любви», занимается творчеством и, помимо прочего, воспитывает дочь Лив и сына Роберто.

Лали Меньян

Вот уже 28 лет Лали Меньян не может расстаться со своей героиней из сериала «Элен и ребята». Лали Меньян снималась в рекламе, пробовала играть в театре, сейчас реализуется как предпринимательница — у нее есть бутик с собственной линейкой белья Lalylingerie. У актрисы двое детей. 20-летний Милан рожден в союзе с актером и режиссером Никола Филали. 13-летний Лиам — сын Лали от брака с фотографом Патриком Канигером.

Давид Пру

Сейчас 51-летний Давид Пру называет себя художником. А в начале девяностых любители сериалов знали его как Этьена — страстного красавчика-басиста из сериала «Элен и ребята». В апреле этого года Давид Пру перенес коронавирус. Но сейчас, судя по Instagram звезды, от болезни уже не осталось и следа — Давид Пру перестал соблюдать санитарную дистанцию и теперь проводит время со своими детьми, которые, по мнению поклонников, как две капли воды похожи на отца. У Пру трое детей, двое старших родились в браке с коллегой по сериалу Кати Андрие. И Кати, и Давид покинули проект, плотно занявшись собственной личной жизнью. Кроме «Элен и ребят», бывший манекенщик Давид Пру не снимался больше ни в одном телепроекте. Возраст изменил его, но он по-прежнему выглядит эффектно — хотя предпочитает находиться по другую сторону камеры, зарабатывая фотографией, и запечатлевать собственные фантазии, создавая рисунки на продажу и разрабатывая дизайн компьютерных игр.

Кати Андриё

49-летняя Кати Андриё — одна из самых ярких героинь сериала «Элен и ребята». До того как прийти на телеэкран, Кати Андриё была моделью и участницей конкурсов красоты — так, она стала «Мисс Каркассон» в 1988 году. Интересно, что манекенщиком был и сыгравший ее экранного возлюбленного Этьена актер Давид Пру. Чувства быстро переросли сценарий и перекочевали в реальную жизнь артистов — Кати и Давид полюбили друг друга. Они покинули сериал и создали семью. В браке родилось двое детей Элис и Матис. Спустя 10 лет семья распалась. Сейчас Кати снова замужем, в новом браке у нее родился сын Давид. После роли в сериале «Элен и ребята» Кати Андриё сыграла в кино всего несколько раз. Сперва она продолжила карьеру модели, а сейчас занимается дизайном интерьеров.