Демоны советской актрисы, которые погубили ее в 38 лет

Фото: кадр из фильма "Она сама себя довела"

У многих советских актрис судьба сложилась печально, не стала исключением и Изольда Извицкая, красотой которой восхищались буквально все. «Рамблер» выяснил, что повлияло на жизнь знаменитой актрисы.

Извицкая сыграла более двух десятков ролей. Она снималась в фильмах «Первый эшелон», «Сорок первый», «К Черному морю», «Отцы и дети», «Вызываем огонь на себя». Режиссеры любили работать с ней, девушка была талантлива, красива и поразительно трудоспособна.

Однако судьбу актрисы решила череда случайных совпадений. Сначала на нее обрушилась неожиданная любовь. На ее пути появился Эдуард Бредун, который сыграл торговца в фильме «Иван Васильевич меняет профессию».

Первые 15 лет брака были счастливыми, но потом актер начал злоупотреблять алкоголем и спаивать жену. Карьера Извицкой тогда шла в гору, ее чествовали на Каннском кинофестивале, а она упивалась славой. Женщина не хотела детей и лелеяла светскую жизнь полную алкогольного угара, который уже плотно вошел в ее жизнь.

Муж пил сильнее, дома начались ссоры и ругань. В какой-то момент Эдуард собрал вещи и ушел из дома и заявил, что влюблен в другую. А карьера актрисы начала идти на спад. Две крупные травмы произошли одна за другой — потеря работы и близкого человека.

Со временем актриса поняла, что алкоголь рушит ее жизнь, но режиссеры уже почти не звали ее сниматься. Некогда любимица миллионов осталась один на один со своей трагедией и глушила боль алкоголем. На протяжении двух месяцев она сильно пила, а потом перестала есть. Двух месяцев хватило Изольде Извицкой, чтобы расстаться с жизнью.

Ее не стало в возрасте 38 лет. Зависимость и одиночество победили.