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Энтони Хопкинс напугал фанатов жутким видео 

РИА Новости 1 час назад
Энтони Хопкинс выложил в своем твиттере короткое видео, на котором корчит злобные рожи и издает страшные звуки.
В комментарии 82-летний актер пояснил, что начинает чувствовать побочные эффекты карантина на 253-ый день.
Некоторые пользователи писали в ответ, что Хопкинс их напугал и вспоминали Ганнибала Лектора из "Молчания ягнят". Другие признавались актеру в любви, называли его "сокровищем" и признавались, что чувствуют на изоляции примерно то же самое.
Ранее Хопкинс удивил поклонников, выложив видео, на котором играет на пианино с котом Нибло на коленях.
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Актеры , Видео
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