Все новости на карте

Энтони Хопкинс выложил в своем твиттере короткое видео, на котором корчит злобные рожи и издает страшные звуки.

В комментарии 82-летний актер пояснил, что начинает чувствовать побочные эффекты карантина на 253-ый день.

Некоторые пользователи писали в ответ, что Хопкинс их напугал и вспоминали Ганнибала Лектора из "Молчания ягнят". Другие признавались актеру в любви, называли его "сокровищем" и признавались, что чувствуют на изоляции примерно то же самое.

Ранее Хопкинс удивил поклонников, выложив видео, на котором играет на пианино с котом Нибло на коленях.