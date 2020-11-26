Названы величайшие актеры XXI века 

Кинокритики издания The New York Times Манола Даргис и А. О. Скотт составили список из 25 величайших актеров и актрис XXI века. В предисловии к материалу авторы подчеркнули субъективность своей подборки.

На первом месте оказался Дензел Вашингтон ( «Тренировочный день» ), вот как объясняет данный выбор Скотт:

«Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли антагонистов и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней».

С полным топ-25 можно ознакомиться ниже: