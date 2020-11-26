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Названы величайшие актеры XXI века 

Киноафиша и ещё 7 2 часа назад
Названы величайшие актеры XXI века
Фото: Киноафиша
Кинокритики издания The New York Times Манола Даргис и А. О. Скотт составили список из 25 величайших актеров и актрис XXI века. В предисловии к материалу авторы подчеркнули субъективность своей подборки.
На первом месте оказался Дензел Вашингтон («Тренировочный день»), вот как объясняет данный выбор Скотт:

«Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли антагонистов и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней».

Пятерку лидеров замкнули трехкратный лауреат премии «Оскар» Дэниэл Дэй-Льюис («Нефть»), французская звезда Изабель Юппер («Она»), Киану Ривз («Матрица») и Николь Кидман («Догвилль»).
С полным топ-25 можно ознакомиться ниже:
1. Дензел Вашингтон 2. Изабель Юппер 3. Дэниэл Дэй-Льюис 4. Киану Ривз 5. Николь Кидман 6. Сон Кан-хо 7. Тони Сервилло 8. Чжао Тао 9. Виола Дэвис 10. Сирша Ронан 11. Джулианна Мур 12. Хоакин Феникс 13. Тильда Суинтон 14. Оскар Айзек 15. Майкл Б. Джордан 16. Ким Мин-хи 17. Элфри Вудард 18. Уиллем Дефо 19. Уэс Стьюди 20. Роб Морган 21. Катрин Денев 22. Мелисса МакКарти 23. Махершала Али 24. Соня Брага 25. Гаэль Гарсиа Берналь
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Актеры , Догвилль , Оскар , Матрица , Нефть , Она , Тренировочный день , Уиллем Дефо , Гаэль Гарсиа Берналь , Николь Кидман , Ким Мин-хи , Катрин Денев , Сирша Ронан , Тао Чжао , Майкл Джордан , Соня Брага , Киану Ривз , Хоакин Феникс , Мелисса Маккарти , Дэниэл Дэй-льюис , Оскар Айзек , Изабель Юппер
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