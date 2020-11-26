Названы величайшие актеры XXI века 

Кинокритики издания The New York Times Манола Даргис и А. О. Скотт составили список из 25 величайших актеров и актрис XXI века. В предисловии к материалу авторы подчеркнули субъективность своей подборки.
На первом месте оказался Дензел Вашингтон («Тренировочный день»), вот как объясняет данный выбор Скотт:
«Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли антагонистов и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней».
Пятерку лидеров замкнули трехкратный лауреат премии «Оскар» Дэниэл Дэй-Льюис («Нефть»), французская звезда Изабель Юппер («Она»), Киану Ривз («Матрица») и Николь Кидман («Догвилль»).
С полным топ-25 можно ознакомиться ниже:
1. Дензел Вашингтон 2. Изабель Юппер 3. Дэниэл Дэй-Льюис 4. Киану Ривз 5. Николь Кидман 6. Сон Кан-хо 7. Тони Сервилло 8. Чжао Тао 9. Виола Дэвис 10. Сирша Ронан 11. Джулианна Мур 12. Хоакин Феникс 13. Тильда Суинтон 14. Оскар Айзек 15. Майкл Б. Джордан 16. Ким Мин-хи 17. Элфри Вудард 18. Уиллем Дефо 19. Уэс Стьюди 20. Роб Морган 21. Катрин Денев 22. Мелисса МакКарти 23. Махершала Али 24. Соня Брага 25. Гаэль Гарсиа Берналь