Елена Максимова — замечательная советская актриса, снявшаяся более чем в 80 картинах. В ее творческом багаже картины, ставшие знаковыми для целых поколений советских людей: «Тимур и его команда», «Два капитана», «Россия молодая», «Калина красная». Елене Александровне посчастливилось работать с Александром Довженко, Василием Шукшиным и другими прекрасными режиссерами, а кроме этого, Максимова стала первой советской актрисой полностью раздевшейся перед камерой.

Родилась Елена Максимова в 1905 году в многодетной семье московского бакалейщика. Когда девочке исполнилось 13 лет, умер ее отец — главная опора семьи. Из-за острой нужды мать была вынуждена отдать трех дочерей в детский дом, где в голодные годы Гражданской войны дети могли рассчитывать на регулярное питание.

Закончив школу-интернат, Елена устроилась работать прессовщицей на завод. Тяжелая работа не мешала ей стремиться к мечте — стать актрисой театра и кино. В свободное время Максимова посещала актерскую студию при Моспрофорбе, где вскоре стала одной из лучших студенток.

В 1927 году начинающая актриса получила свою первую роль в кинокартине «Бабы рязанские». После успеха этой картины состоялось знакомство Елены с Алесандром Довженко, который сразу увидел в Максимовой яркий актерский талант. В 1930 году режиссер пригласил Максимову в свою картину «Земля», где девушке и пришлось полностью раздеться перед камерой, впервые в истории советского кинематографа.

К сожалению, сцену с мечущейся по избе обнаженной красавицей увидели только самые первые зрители. В судьбу фильма «Земля» вмешался революционер и поэт Демьян Бедный, жестоко раскритиковавший эротический эпизод. Он даже разразился фельетоном в стихах, который назвал «Философы»:

«…Особливо хороша исступленная

Девица оголенная.

Вот где показ, так показ!

В самый раз!

В настоящую точку!

Содрали с девицы сорочку

Всенародно, публично!

Это что ж? Не цинично?

Это что же? Терпимо?

В театре на сцене недопустимо?

А допустимо в кино?

Это — умно?

Это — НЕОБХОДИМО?»

С мнением авторитетного литератора, любимца вождей, не могли не считаться. «Землю» сразу же изъяли из проката постановлением Оргбюро ЦК с формулировкой «Убрать порнографические элементы». Из-за этого полная версия шедевра Александра Довженко стала доступна широкой публике только в 70-х годах.

Благодаря Демьяну Бедному роль Елены Максимовой в «Земле» прошла почти незамеченной и это не самое худшее, что могло случиться. Актриса могла больше никогда не появиться на экране, но эротический эпизод пришелся по душе… Сталину. На закрытом просмотре между вождем и Александром Довженко состоялся такой короткий диалог:

«— Кто эта юная красавица?

— Начинающая актриса Елена Максимова.

— Очень убедительно и талантливо сыграла! Снимайте ее почаще!»

Пикантный эпизод, возмутивший Демьяна Бедного, это не спасло, но спасло от забвения, а может, и более страшных проблем молодую актрису.

Сыгранная в том же 1930 году роль Дарьи в «Тихом Доне» по Шолохову, сделала актрису известной. Пройдут годы и в 1957 году Елена Александрова сыграла мать Кошевого в еще одной экранизации «Тихого Дона».

Для Максимовой 30-е годы стали звездным часом. Фильмы с ней снимались один за другим: «Аэроград» Александра Довженко, «Груня Корнакова», «Пугачев», «Личное дело». В 1940 году актриса сыграла молочницу в детской картине «Тимур и его команда» и стало ясно, что эпоха юных героических ролей для 35-летней Максимовой закончилась.

В творчестве актрисы наступил восьмилетний перерыв и о ней совсем не было слышно. В конце 40-х Елена Александровна возвращается на экран в новом амплуа. Теперь ее брали на возрастные роли, в основном эпизодические. В этот период Максимова сыграла маму Вали Борц в «Молодой гвардии», тетю Дашу в «Двух капитанах», маму одного из героев в «Этой веселой планете», посетительницу ломбарда в «Карнавале».

В год актриса снималась не менее трех-четырех раз и в такой напряженной работе прошли долгие годы. В 1983 году умер муж Максимовой, с которым они прожили всю жизнь. Смерть близкого человека подкосила актрису, пережившую супруга всего на три года. Елена Александровна снималась до 80 лет, показав всем пример невероятного творческого долголетия и оставила после себя множество замечательных фильмов, часть из которых стала классикой отечественного кинематографа.