Актер Энтони Хопкинс выложил в Сеть будоражащее видео. На нем артист кривляется и корчит жуткие гримасы.
Свой ролик он подписал:
"Шел 253-й день карантина. Я начинаю чувствовать побочные эффекты такого образа жизни. Что думаете?".
Многие в комментариях вспомнили знаменитого Ганнибала Лектера в его исполнении, а кое-кто отметил, что с годами его актерский талант не угас и стал лишь ярче. Другие же заявили, что чувствуют себя точно так же из-за длительного нахождения в домашней изоляции.
Ранее "Рамблер" писал, что "Уральские пельмени" показали ролик про депутатов, который не выйдет в телеэфир.