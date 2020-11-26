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Хопкинс напугал зловещим видео 

Стелла Шмель 1 час назад
Актер Энтони Хопкинс выложил в Сеть будоражащее видео. На нем артист кривляется и корчит жуткие гримасы.
Свой ролик он подписал:

"Шел 253-й день карантина. Я начинаю чувствовать побочные эффекты такого образа жизни. Что думаете?".

Многие в комментариях вспомнили знаменитого Ганнибала Лектера в его исполнении, а кое-кто отметил, что с годами его актерский талант не угас и стал лишь ярче. Другие же заявили, что чувствуют себя точно так же из-за длительного нахождения в домашней изоляции.
Ранее "Рамблер" писал, что "Уральские пельмени" показали ролик про депутатов, который не выйдет в телеэфир.
Актеры , Видео , Ганнибал Лектер
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