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Актер Энтони Хопкинс выложил в Сеть будоражащее видео. На нем артист кривляется и корчит жуткие гримасы.

Свой ролик он подписал:

"Шел 253-й день карантина. Я начинаю чувствовать побочные эффекты такого образа жизни. Что думаете?".