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Как сложилась судьба Вольки из «Старика Хоттабыча» 

Мария Грибова 2 часа назад
Алексей Литвинов стал известен благодаря роли Вольки в фильме «Старик Хоттабыч». «Рамблер» расскажет, как сложилась судьба актера.
Алексей Литвинов учился в одной из школ Ленинграда, которая располагалась неподалеку от студии «Ленфильм». Когда мальчик оканчивал пятый класс, к ученикам пришли ассистенты режиссера, чтобы отобрать нескольких мальчиков и пригласить их на кинопробы в фильм «Старик Хоттабыч». Литвинов тоже оказался в их числе, но пройти пробы ему так и не удалось — на главную роль утвердили другого мальчика. Однако через месяц Алексея все же вызвали на съемки. Так Литвинов и попал на роль пионера Вольки Костылькова в детский фильм «Старик Хоттабыч». Перед съемками картины Алексея перекрасили в блондина, хотя в жизни он брюнет.
Больше всего этой новости обрадовалась мама мальчика, поскольку их семья жила бедно, а зарплата Литвинова в месяц составляла тысячу рублей.
После выхода фильма, мальчика стали приглашать во всевозможные проекты, однако Алексей отказывался — он больше не хотел сниматься в кино.
Кадр из телепередачи «Привет, Андрей!»
После окончания школы, юный актер поступил в Ленинградский электромеханический техникум, а затем стал работать в Ленинградском метрополитене.
Позже Литвинов все же вернулся к профессии актера, и снялся в трех фильмах — «Горе от ума», «Царь Федор Иванович» и «Враг народа — Бухарин».
Сейчас Алексею Литвинову 76 лет. Он живет вместе со второй женой в небольшом деревянном домике в 50 километрах от Санкт-Петербурга. От первого брака у Литвинова есть дочь.
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