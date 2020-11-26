Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Прямой эфир ТВ

Названы величайшие актеры XXI века 

Даня Виттиг 2 часа назад
Названы величайшие актеры XXI века
Фото: depositphotos.com
Кинокритики издания The New York Times составили список из 25 величайших актеров и актрис XXI века, хотя авторы отметили, что подборка субъективна.
На первом месте оказался Дензел Вашингтон в фильме «Тренировочный день». Так объясняет свой выбор Скотт:

«Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли антагонистов и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней».

Пятерку лидеров замкнули трехкратный лауреат премии «Оскар» Дэниэл Дэй-Льюис за фильм «Нефть», французская звезда Изабель Юппер за роль в работе «Она», Киану Ривз за легендарную роль в «Матрице», а также Николь Кидман за работу в фильме «Догвилль».
Ранее "Рамблер" сообщал про актеров, которые стали знаменитостями случайно.
Видео дня. Как блокбастеры выглядят без спецэффектов
Актеры
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
05:01
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
Актеры
Что стало с карьерой Семчева после похудения
02:37
Что стало с карьерой Семчева после похудения
Актеры
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
04:38
Как жил эпизодник, которого часто снимал Гайдай
Актеры
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
05:44
Голливудские звезды с сомнительной внешностью
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение