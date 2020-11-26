Названы величайшие актеры XXI века 

Кинокритики издания The New York Times составили список из 25 величайших актеров и актрис XXI века, хотя авторы отметили, что подборка субъективна.

На первом месте оказался Дензел Вашингтон в фильме «Тренировочный день». Так объясняет свой выбор Скотт:

«Он вне конкуренции. Титан экрана и в то же время тонкий и чуткий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и яркой харизмой кинозвезды. Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли антагонистов и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней».

Пятерку лидеров замкнули трехкратный лауреат премии «Оскар» Дэниэл Дэй-Льюис за фильм «Нефть», французская звезда Изабель Юппер за роль в работе «Она», Киану Ривз за легендарную роль в «Матрице», а также Николь Кидман за работу в фильме «Догвилль».