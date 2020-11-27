Стоянов раскрыл секрет популярности «Камеди Клаб»

Актер Юрий Стоянов раскрыл секрет популярности программы «Камеди Клаб», которая выходит на канале ТНТ. Главными звездами там являются Гарик Харламов и Павел Воля.

Юрий Стоянов прославился благодаря юмористической программе «Городок», которая выходила на стыке веков. В апреле 2020 года зарегистрировал свой канал на «Ютубе» под названием «Чисто поржать», где размещал ролики на острые социальные темы на злобу дня.