Стоянов раскрыл секрет популярности «Камеди Клаб»

Как отметил Стоянов, участники «Камеди Клаб» обращаются к людям, которые у него символизируют тяжелое, подчас безуспешное мучительное зарождение среднего класса в России. Это люди, которые хотят что-то делать сами. По его словам, на знамени этих людей написано, что они другие, поэтому и выбирают другой юмор. При этом он добавил, что юмор «Камеди Клаб» по своей сути провинциален. Люди, которые там работают, пришли из команд КВН с периферии. Как сказал Стоянов, юмор на «Камеди» вовсе не пошлый, как многие думают. Пошло — это когда скучно и бездарно, сообщает «АиФ».