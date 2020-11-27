Как Гайдай спас жизнь Сергею Филиппову

Леонид Гайдай называл фильм «12 стульев» своей любимой картиной. Подготовка к нему длилась довольно долго: сначала в течение нескольких лет не давали разрешение на съемки, затем режиссер очень тщательно подбирал актеров на главные роли. Особенно на роль Кисы Воробьянинова. В итоге остановившись на кандидатуре Сергея Филиппова Гайдай в прямом смысле слова спас артисту жизнь. О том, как это произошло, читайте в материале «Рамблера».

Филиппов давно уже был знаменитым актером, но в 1965 году, в самый разгар популярности, у него диагностировали онкологическое заболевание головного мозга. Была проведена операция, которая на некоторое время стабилизировала ситуацию, но через некоторое время болезнь вернулась вновь. Актер впадал в отчаяние, периодически злоупотреблял спиртным, страдал от депрессии.

Когда Гайдай утвердил Филиппова на роль Кисы Воробьянинова, актер невероятно обрадовался, работать, разумеется, согласился. Но буквально накануне съемок его начали мучить головные боли. Врачи, обследовавшие актера, развели руками и сказали, что жить ему осталось несколько месяцев.

От съемок в «12 стульях» Филиппов, между тем, отказываться не собирался, хотя у Гайдая и была мысль заменить актера. Но Филиппов заявил, что будет играть Воробьянинова, чего бы ему это ни стоило. Гайдай решил рискнуть и, как оказалось, не ошибся.

Во время работы над картиной, Филиппов страдал от сильнейших головных болей, но о состоянии своем старался не думать. Переживал лишь о том, чтобы Гайдай не передумал и не стал искать ему замену. Но режиссер с пониманием относился к актеру, во всем поддерживая его. В результате роль Воробьянинова стала одной из самых ярких в карьере актера.

Может показаться невероятным, но к окончанию съемок Филиппов чувствовал себя гораздо лучше, чем тогда, когда только приступил к работе. Врачи, обследовавшие его вновь, с удивлением отметили, что состояние актера действительно улучшилось. Филиппову предложили операцию, хотя до этого о ней, по словам специалистов, не могло быть и речи.

После операции актер довольно быстро восстановился и сумел сам озвучить своего героя, что было для него очень важно.

После съемок в «12 стульях» Филиппов сыграл еще четыре десятка ролей. Гайдай, согласившись рискнуть и не отказавшись от актера с тяжелым заболеванием, в буквальном смысле слова спас ему жизнь.

Ушел из жизни Сергей Филиппов в 1990 году, скончавшись от рака легких.