Единственная роль и мировая слава советской актрисы

Екатерина Самбуева в кино сыграла всего одну роль, но добилась мировой славы. При этом никогда больше не появляясь на экранах. Как красавице Аннуир из фильма “Земля Санникова” удалось это сделать, читайте в материале “Рамблера”.

В 1972 году Самбуева сыграла дикарку Аннуир в знаменитом фильме “Земля Санникова”, роль принесла ей всесоюзную популярность. Зрители запомнили красавицу-туземку с яркой внешностью, хотя роль Екатерины была второстепенной. Несмотря на то, что, по мнению многих, карьера Самбуевой в кино могла сложиться довольно успешно, роль Аннуир так и осталась для Екатерины единственной в фильмографии: молодая актриса решила оставить съемочную площадку.

Кадр из фильма "Земля Санникова"

У Самбуевой были на это причины: Екатерина своим настоящим призвание считала балет. С самого детства ее увлекали танцы, после школы девушка поступила в Бурятское хореографическое училище, закончив которое, переехала в Ленинград. Там Екатерина занималась по руководством лучших педагогов в Ленинградском хореографическом училище, совершенствуя свое мастерство. Самбуеву хотели видеть в своей труппе многие ленинградские и московские театры, но она предпочла вернуться на родину, где стала солисткой Бурятского театра оперы и балета. п

Самбуева была одной из самых ярких артисток советского балета, на ее выступления приезжали поклонники из разных уголков Советского Союза. А позже талант балерины был признан и за рубежом: пройдя стажировку в Мариинском театре Екатерина объездила с гастролями весь мир.