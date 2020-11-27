Актер знал о возникновении пандемии с 2011 года

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Британский актер Джуд Лоу знал о вероятности возникновения пандемии еще с 2011 года. Об этом он рассказал на YouTube-канале журнала GQ.

Актер поделился, что во время съемок фильма «Заражение», где Лоу исполнил главную роль, научные эксперты консультировали режиссера Стивена Содерберга, и предупредили его о реальной вероятности возникновения подобной пандемии.

Джуд Лоу уточнил, что специалисты описывали все именно так, как и произошло в действительности.

«Страшно узнать о таких вещах на съемочной площадке»,

— заявил артист.

Фильм «Заражение» 2011 года возглавил десятку самых полюбившихся россиянами кинолент за 2020 год.