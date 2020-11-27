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Джуд Лоу знал о возникновении пандемии с 2011 года 

Мария Грибова 4 часа назад
Актер знал о возникновении пандемии с 2011 года
Фото: Кадр из фильма «Заражение»
Британский актер Джуд Лоу знал о вероятности возникновения пандемии еще с 2011 года. Об этом он рассказал на YouTube-канале журнала GQ.
Актер поделился, что во время съемок фильма «Заражение», где Лоу исполнил главную роль, научные эксперты консультировали режиссера Стивена Содерберга, и предупредили его о реальной вероятности возникновения подобной пандемии.
Джуд Лоу уточнил, что специалисты описывали все именно так, как и произошло в действительности.

«Страшно узнать о таких вещах на съемочной площадке»,

— заявил артист.
Фильм «Заражение» 2011 года возглавил десятку самых полюбившихся россиянами кинолент за 2020 год.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названы величайшие актеры XXI века.
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