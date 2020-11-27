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8 самых некрасивых актеров, которые всех покорили 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Многие привыкли, что секс-символами своей эпохи и главными кумирами становятся только актеры с идеальной внешностью, хорошо сложенные и без изъянов — вроде того же Брэда Питта или Тома Круза. Однако привлекательность не имеет ничего общего с «правильностью» черт или белизной зубов.
Что же такого было в этих мужчинах с нестандартной внешностью, которые несмотря ни на что смогли украсть сердца миллионов фанаток по всему миру? Возможно, секрет в самопрезентации, ролях или красивых женщинах рядом.

1. Жан-Поль Бельмондо

Романы Жан-Поля уставали считать: к чему комментарии о его бывших женщинах, среди которых и модели, и актрисы, если последний раз французский актер стал отцом в 70 лет — дочку ему родила балерина Натти Тардивель. Видимо, невероятное обаяние, французские корни и неотразимая улыбка актера делают свое дело.

2. Адриано Челентано

Многие гадают, почему Челентано вообще стал популярным среди женщин? Талантливейший музыкант, актер и даже танцор — его харизма сводила с ума миллионы женщин, а сам он покорился одной-единственной еще в 1964 году. Все это время Адриано Челентано жил с женой, актрисой Клаудией Мори.

3. Кристофер Уокен

Согласно журналу Esquire Кристофер Уокен входит в топ «100 лучших кинозвезд всех времен» — оно и понятно, за карьеру актер сыграл более чем в 100 фильмах. Из-за необычной внешности ему часто предлагали роли злодеев — плохие парни, видимо, нравились девушкам больше. Сам Уокен уже 50 с лишним лет женат на Джорджиане Тон Уокен.

4. Хавьер Бардем

Замечаете последовательность? Актеры, которые не соответсвуют стандартам красоты, чаще всего играют отрицательных персонажей, а в жизни получают самых красивых женщин. Так же произошло и с Хавьером Бардемом. Среди его фильмов в основном роли злодеев. Что же касательно второго: более 10 лет он женат на Пенелопе Крус.

5. Джон Малкович

В свое время Джон Малкович был женат на актрисе Гленн Хидли, крутил роман с Мишель Пфайффер и в итоге женился на Николетте Пейран. В чем секрет успеха актера, который сам по себе отличается весьма специфической внешностью? Может, его талант и перспективы привлекали дам больше, чем смазливое лицо?

6. Жан Рено

Жан Рено был трижды женат, последний раз он шел под венец почти в 60 лет. Основную популярность среди масс он завоевал после «Подземки» начинающего тогда Люка Бессона. С тех пор французско-испанский актер — воплощение идеального мужчины.

7. Рами Малек

Рами Малека публика заметила после выхода сериала «Мистер Робот», за роль в котором молодой актер получил премию «Эмми» и любовь поклонниц. Чуть позже журналы вносили его то в список самых стильных людей планеты, то в лист самых влиятельных. Окончательно закрепить статус суперзвезды помогла «Богемская рапсодия» — фильм принес ему не только номинацию на «Оскар», но и вторую половинку в лице Люси Бойнтон.

8. Бенисио дель Торо

Валерия Голино, Клэр Форлани, Алисия Сильверстоун, Кьяра Мастроянни, Хизер Грэм, Сара Фостер, Кэтрин Кинер, Кимберли Стюарт — это только те романы актера, которые дошли до публики. Признание среди поклонников и критиков Бенисио получил за упорный труд в мире кино — это подтверждают многочисленные награды и любовь к дель Торо спустя годы.
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