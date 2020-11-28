Кто сыграл руку в «Семейке Аддамс» 

Долгое время все гадали, кто же сыграл роль руки, известную как Вещь, в фильме «Семейка Аддамс». «Рамблер» расскажет, что известно об этом человеке.

Роль Вещи исполнил канадский актер и фокусник Кристофер Харт. Однако этого не случилось, если бы в восемь лет Кристофер не нашел книгу о фокусах в местной библиотеке. Также его интерес подогрело новое шоу «Волшебник» с Билли Биксби в главной роли. И уже в 16 лет Харт начал учиться фокусам в элитной юношеской школе Magic Castle. Помимо этого, Кристофер подрабатывал на кладбище, копая могилы.

Позже ему удалось устроиться фокусником в Hollywood Magic, крупнейший магазин Западного побережья, где продавалось все необходимое для магии. Дебют Кристофера в кино состоялся в фильме «Коломбо идет на гильотину», в нем Харт исполнил эпизодическую роль. А через два года его уже пригласили на съемки в картину «Семейка Аддамс». Однако это не единственный фильм, где Кристофер исполнил роль руки, тот же образ ему достался в «Руке-убийце» и сериале «Ангел».

Работа в Голливуде дала Харту возможность встретить и выступить перед такими знаменитостями, как Майкл Джексон, Джонни Карсон, Мухаммед Али и многими другими. Его ловкость рук также была показана в рекламных роликах McDonald's, Honda и RCA. А за свои способности Кристофер Харт был дважды награжден «Волшебным замком года» в Голливуде. А принцесса Монако лично вручила ему главный приз на конкурсе Grand Prix Magique, проходившем в Монте-Карло.