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Стала известна причина смерти Шона Коннери 

РИА Новости 1 час назад
Причиной смерти британского актера Шона Коннери стали вызванная пневмонией дыхательная недостаточность, возраст и аритмия, сообщает портал TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.
Согласно документу, актер скончался 31 октября в 01:30 (09:30 мск) в своем доме на Багамах. В графе причины смерти обозначены "пневмония — дыхательная недостаточность, пожилой возраст, фибрилляция предсердий (нарушение ритма сердца, характеризующееся нерегулярными или частыми сердечными сокращениями. — Прим. ред.)".
Известный многими работами в кино, в том числе ролью Джеймса Бонда, легендарный актер шотландского происхождения Шон Коннери скончался в октябре в возрасте 90 лет. По словам сына актера, его отец "некоторое время был нездоров".
Коннери родился 25 августа 1930 года в городе Эдинбург в Шотландии. Он снялся более чем в 70 фильмах, однако прежде всего он прославился съемками в "бондиане". Коннери — лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус".
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