Стала известна причина смерти Шона Коннери 

Причиной смерти британского актера Шона Коннери стали вызванная пневмонией дыхательная недостаточность, возраст и аритмия, сообщает портал TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.
Согласно документу, актер скончался 31 октября в 01:30 (09:30 мск) в своем доме на Багамах. В графе причины смерти обозначены "пневмония — дыхательная недостаточность, пожилой возраст, фибрилляция предсердий (нарушение ритма сердца, характеризующееся нерегулярными или частыми сердечными сокращениями. — Прим. ред.)".
Известный многими работами в кино, в том числе ролью Джеймса Бонда, легендарный актер шотландского происхождения Шон Коннери скончался в октябре в возрасте 90 лет. По словам сына актера, его отец "некоторое время был нездоров".