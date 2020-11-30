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Как сложилась жизнь Будулая 

Александра Нечаева 2 часа назад
Михай Волонтир сыграл в кино около 40 ролей, но запомнился большинству зрителей по роли цыгана Будулая Романова в фильмах режиссера Александра Бланка «Цыган» (1979) и «Возвращение Будулая» (1985).
Михай Волонтир стал цыганом с легкой руки Клары Лучко. На главную мужскую роль в то время проходили пробы Армен Джигарханян и Николай Семченко, но утверждать их не торопились: авторам фильма чего-то не хватало. Тогда Лучко вспомнила молдавского актера, с которым познакомилась на съемках фильма «Корень жизни», предложила режиссеру и автору романа Александру Калинину рассмотреть его кандидатуру. Когда Михая загримировали, Калинин в восторге признал, что это именно его Будулай.
Попадание в образ актера было настолько точным, что его признавали своим цыгане, советские зрительницы писали Будулаю огромное количество писем. Популярность Волонтира была невероятной. Но сам актер никак не поменялся после обрушившейся на него славы, скорее, он даже немного сторонился всеобщего внимания, поражая своей скромностью.
В памяти многих зрителей Михай Волонтир так навсегда и остался тем самым Будулаем. Смотрите видео и узнайте, как сложилась жизнь самого известного цыгана советского кинематографа.
Комментарии 5
Актеры , Видео , Цыган , Возвращение Будулая , Александр Калинин , Михай Волонтир , Армен Джигарханян , Клара Лучко
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