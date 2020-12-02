Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Звезда фильма «Начало» объявила себя мужчиной 

Мир24 и ещё 4 42 минуты назад
Звезда фильма «Начало» объявила себя мужчиной
Фото: Мир24
Канадская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут и объявила себя трансгендерной персоной, попросив называть Эллиотом Пэйдж.

«Привет, друзья. Хочу поделиться с вами, что я — трансперсона, называйте меня при помощи местоимений «он» или «они». Мое имя — Эллиот. Я счастлив, что пишу это»,

— отметил Пейдж в своем Twitter.
Актер признался, что рассказать о транс-переходе было достаточно трудно, поскольку боялся агрессии и дискриминации со стороны других. По словам Пейджа, в 2020 году убили не менее 40 транслюдей, большинство из которых были темнокожими и латиноамериканцами. Дискриминация к транслюдям жестока и коварна, уверен актер.
Пейдж подчеркнул, что будет бороться за права транслюдей и пообещал всем столкнувшимся с харассментом, абьюзом и угрозой насилия сделать все, «чтобы изменить этот мир к лучшему».
Видео дня. Как сложилась жизнь Будулая
Мир24: последние новости
Эксперты составили рейтинг лучших актеров XXI века Эксперты составили рейтинг лучших актеров XXI века СМИ рассказали о причинах смерти Шона Коннери СМИ рассказали о причинах смерти Шона Коннери Гений криминальной комедии: за что весь мир любит Гая Ричи Гений криминальной комедии: за что весь мир любит Гая Ричи
Актеры , Они , Начало , Эллен Пейдж
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
05:18
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
Актеры
Как сложилась жизнь Будулая
08:16
Как сложилась жизнь Будулая
Актеры
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
05:01
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
Актеры
Что стало с карьерой Семчева после похудения
02:37
Что стало с карьерой Семчева после похудения
Актеры
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение