Звезда фильма «Начало» объявила себя мужчиной 

Канадская актриса Эллен Пейдж совершила каминг-аут и объявила себя трансгендерной персоной, попросив называть Эллиотом Пэйдж.

«Привет, друзья. Хочу поделиться с вами, что я — трансперсона, называйте меня при помощи местоимений «он» или «они». Мое имя — Эллиот. Я счастлив, что пишу это»,

— отметил Пейдж в своем Twitter.

Актер признался, что рассказать о транс-переходе было достаточно трудно, поскольку боялся агрессии и дискриминации со стороны других. По словам Пейджа, в 2020 году убили не менее 40 транслюдей, большинство из которых были темнокожими и латиноамериканцами. Дискриминация к транслюдям жестока и коварна, уверен актер.

Пейдж подчеркнул, что будет бороться за права транслюдей и пообещал всем столкнувшимся с харассментом, абьюзом и угрозой насилия сделать все, «чтобы изменить этот мир к лучшему».