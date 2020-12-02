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Звезда фильма «Начало» объявила себя мужчиной 

Мира Маркина 4 часа назад
Звезда фильма "Начало", канадская актриса Эллен Пейдж, объявила себя трансгендерной персоной. Отныне артистка попросила называть себя Эллиотом Пейдж.

«Привет, друзья. Хочу поделиться с вами, что я — трансперсона, называйте меня при помощи местоимений «он» или «они». Мое имя — Эллиот. Я счастлив, что пишу это»,

— заявил Пейдж в своем Twitter.
Элиот признался, что рассказать о транс-переходе ему было крайне трудно, поскольку он боялся агрессии и дискриминации со стороны других людей. Пейдж вспомнил, что в 2020 году убили не менее 40 транслюдей, большинство из которых были темнокожими или латиноамериканцами.
Актер подчеркнул, что намерен бороться за права транслюдей. Эллиот пообещал сделать все возможное для тех, кто столкнулся с харрасментом, абьюзом и угрозой насилия.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о ролях Кейт Уинслет, за которые ее полюбили зрители и кинокритики.
Актеры , Видео , Они , Начало , Эллен Пейдж , Кейт Уинслет
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