Шведов рассказал об интимных сценах с Дитковските

«С Агнией я познакомился на пробах. Она на меня произвела невероятное впечатление! А с Петей Скворцовым встретился уже на съемках фильма. С ними сразу все пошло. В этом как раз заслуга наших режиссеров. Они умеют выстроить процесс таким образом, что незнакомые люди начинают чувствовать себя на съемках максимально комфортно и помогают друг другу»,

— вспоминал Шведов.

Дитковските исполнила роль возлюбленной доктора Марину. По сценарию актерам не раз пришлось сниматься в постельных сценах. Однако казусы случались не из-за смущения актеров, а из-за их татуировок:

«Обычно постельные снимают долго, чтобы добиться красоты. А у нас Агнией тело в татуировках, постоянно нужно было замазываться. Но из-за жары и объятий грим постоянно стекал, приходилось его поправлять, а это долго и нудно. Обращаюсь ко всем, кто собирается идти в артисты: ребят, если хотите — делайте татуировки, но понимайте, что могут быть последствия на съемках».

В сериале Шведов исполнил роль пластического хирурга, который мечтает открыть в стране первый институт красоты. Актер не осуждает людей, которые хотят исправить свою внешность путем хирургического вмешательства. Однако сам артист посещает только косметолога:

«Ведь для меня мое тело, лицо — это такой же инструмент, как, например, для гонщика автомобиль. Он же чистит свою машину внутри, проверяет работу двигателя, а потом еще и натирает ее снаружи, чтобы та блестела. То же самое делает артист со своей внешностью»,

— пояснил актер в интервью с "Собеседником".