Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

«Она произвела впечатление!»: Шведов рассказал об интимных сценах с Дитковските 

Мира Маркина 4 часа назад
Шведов рассказал об интимных сценах с Дитковските
Фото: Кадр из сериала "Доктор Преображенский"
Денис Шведов рассказал о съемках интимных сцен с Агнией Дитковските. Актеры вместе снялись в сериале "Доктор Преображенский".

«С Агнией я познакомился на пробах. Она на меня произвела невероятное впечатление! А с Петей Скворцовым встретился уже на съемках фильма. С ними сразу все пошло. В этом как раз заслуга наших режиссеров. Они умеют выстроить процесс таким образом, что незнакомые люди начинают чувствовать себя на съемках максимально комфортно и помогают друг другу»,

— вспоминал Шведов.
Дитковските исполнила роль возлюбленной доктора Марину. По сценарию актерам не раз пришлось сниматься в постельных сценах. Однако казусы случались не из-за смущения актеров, а из-за их татуировок:

«Обычно постельные снимают долго, чтобы добиться красоты. А у нас Агнией тело в татуировках, постоянно нужно было замазываться. Но из-за жары и объятий грим постоянно стекал, приходилось его поправлять, а это долго и нудно. Обращаюсь ко всем, кто собирается идти в артисты: ребят, если хотите — делайте татуировки, но понимайте, что могут быть последствия на съемках».

В сериале Шведов исполнил роль пластического хирурга, который мечтает открыть в стране первый институт красоты. Актер не осуждает людей, которые хотят исправить свою внешность путем хирургического вмешательства. Однако сам артист посещает только косметолога:

«Ведь для меня мое тело, лицо — это такой же инструмент, как, например, для гонщика автомобиль. Он же чистит свою машину внутри, проверяет работу двигателя, а потом еще и натирает ее снаружи, чтобы та блестела. То же самое делает артист со своей внешностью»,

— пояснил актер в интервью с "Собеседником".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Гогунский призвал открыть в ВУЗах курсы по постельным сценам.
Видео дня. Церковь и "Смешарики": что стало со звездами "Брата"
Комментарии 1
Актеры , Агния Дитковските , Денис Шведов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
05:18
Церковь и «Смешарики»: что стало со звездами «Брата»
Актеры
Как сложилась жизнь Будулая
08:16
Как сложилась жизнь Будулая
Актеры
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
15:52
Сцены из фильмов Marvel, которые тянет пересмотреть
Фильмы
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
05:01
Как живет самый харизматичный прибалтийский актёр
Актеры
Что стало с карьерой Семчева после похудения
02:37
Что стало с карьерой Семчева после похудения
Актеры
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
11:14
10 захватывающих лент, которые уже вышли в 2020
Фильмы
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
08:16
Как в реальности прожил жизнь экранный Будулай
Актеры
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
07:13
Что стало с актерами сериала «Молодёжка»
Сериалы
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
12:53
Импровизации Джима Керри, которые не стали вырезать
Актеры
Триллеры, снятые по реальным историям
10:38
Триллеры, снятые по реальным историям
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение