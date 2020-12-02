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Как выглядят женщины известных российских актеров 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Романы и свадьбы звезд всегда активно обсуждают в Сети. Особенно это касается молодых российских актеров, которых считают "завидными женихами". Большинство из них уже состоялись в отношениях, но у поклонниц по-прежнему есть шанс, так как некоторые еще не надели кольцо на безымянный палец правой руки своих пассий. "Рамблер" рассказывает про самых ярких женщин известных российских актеров.

Ольга Зуева

В 2015 году стало известно, что один из самых завидных женихов российского кино Данила Козловский состоит в отношениях с моделью и актрисой Ольгой Зуевой. В 2019 году девушка улетела рожать в США, а в 2020 у влюбленных появилась девочка. Однако, не все так радужно в их отношениях. По слухом, у Козловского роман с партнершей по схемам Оксаной Акиньшиной, но это подтверждали только их фото от папарацци.

Стася Милославская

Девушка встречается с одним из самых популярных актеров российского кино Александром Петровым. Предположительно, они познакомились на съемках фильма "Стрельцов". Влюбленные практически не рассказывают о своих отношениях, но, судя по фото в Сети, они проводят вместе много времени.

Татьяна Арнтгольц

В 2020 году актриса вышла замуж за Марка Богатырева, который известен многим по роли в сериале "Кухня". Возлюбленные начали встречаться в 2018 году и долго не афишировали свои отношения, а сами редко высказываются о личной жизни.

Елизавета Боярская

В 2009 году Боярская познакомилась с актером Максимом Матвеевым на съемках фильма "Не скажу". У них завязался роман, и спустя год они поженились. Сейчас супруги воспитывают двоих детей: Андрея и Григория.

Любовь Аксенова

В 2013 году, еще до всероссийской популярности Любовь Аксенова вышла замуж за продюсера и актера Павла Аксенова. Со своим супругом она познакомилась через общих друзей. В Сети часто появляются слухи о беременности актрисы, но она их опровергает.

Мирослава Карпович

К личности этой актрисы приковано большое внимание из-за ее романа с Павлом Прилучным. Многие уверены, что "папина дочка" увела его из семьи. Из-за того, что возлюбленные скрывают свою личную жизнь, их отношения обрастают слухами. Так, некоторые СМИ писали, что возлюбленные расстались, но потом Карпович заметили в больнице у Прилучного.

Диана Пожарская

С 2016 года актриса Диана Пожарская состоит в браке с режиссером Артемом Аксененко, но девушке приписывают роман с Иваном Янковским. Поклонники заметили, что они общаются в Instagram, а сам Янковский делился фотографией с актрисой, которую потом удалил. Официально эти отношения так и не были подтверждены.
Видео дня. Церковь и "Смешарики": что стало со звездами "Брата"
Комментарии 1
Актеры , Фото , Папина дочка , Кухня , Артем Аксененко , Татьяна Арнтгольц , Любовь Аксенова , Данила Козловский , Павел Аксенов , Елизавета Боярская , Ольга Зуева , Марк Богатырев , Александр Петров , Диана Пожарская , Максим Матвеев , Стася Милославская , Оксана Акиньшина , Иван Янковский , Мирослава Карпович
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