Как выглядят женщины известных российских актеров 

Романы и свадьбы звезд всегда активно обсуждают в Сети. Особенно это касается молодых российских актеров, которых считают "завидными женихами". Большинство из них уже состоялись в отношениях, но у поклонниц по-прежнему есть шанс, так как некоторые еще не надели кольцо на безымянный палец правой руки своих пассий. "Рамблер" рассказывает про самых ярких женщин известных российских актеров.

В 2015 году стало известно, что один из самых завидных женихов российского кино Данила Козловский состоит в отношениях с моделью и актрисой Ольгой Зуевой. В 2019 году девушка улетела рожать в США, а в 2020 у влюбленных появилась девочка. Однако, не все так радужно в их отношениях. По слухом, у Козловского роман с партнершей по схемам Оксаной Акиньшиной , но это подтверждали только их фото от папарацци.

Девушка встречается с одним из самых популярных актеров российского кино Александром Петровым . Предположительно, они познакомились на съемках фильма "Стрельцов". Влюбленные практически не рассказывают о своих отношениях, но, судя по фото в Сети, они проводят вместе много времени.

В 2020 году актриса вышла замуж за Марка Богатырева , который известен многим по роли в сериале "Кухня" . Возлюбленные начали встречаться в 2018 году и долго не афишировали свои отношения, а сами редко высказываются о личной жизни.

В 2009 году Боярская познакомилась с актером Максимом Матвеевым на съемках фильма "Не скажу". У них завязался роман, и спустя год они поженились. Сейчас супруги воспитывают двоих детей: Андрея и Григория.

В 2013 году, еще до всероссийской популярности Любовь Аксенова вышла замуж за продюсера и актера Павла Аксенова . Со своим супругом она познакомилась через общих друзей. В Сети часто появляются слухи о беременности актрисы, но она их опровергает.

К личности этой актрисы приковано большое внимание из-за ее романа с Павлом Прилучным. Многие уверены, что "папина дочка" увела его из семьи. Из-за того, что возлюбленные скрывают свою личную жизнь, их отношения обрастают слухами. Так, некоторые СМИ писали, что возлюбленные расстались, но потом Карпович заметили в больнице у Прилучного.