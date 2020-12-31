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Всемирно известная актриса, чей отец оказался фашистом 

Диана Товсепова 2 часа назад
Актрису Веру Фишер в Бразилии знают практически все. А мир знает ее по ролям в культовых сериалах "Клон" и "Семейные узы". Так, эффектная бразильянка сыграла главную роль Элены в "Семейных узах", где она была в отношениях с красавцем намного моложе нее, а затем уступила его собственной дочери. В "Клоне" Фишер сыграла запоминающуюся роль соблазнительной красотки Иветти, чьи реплики зрители разобрали на цитаты.
Однако, как выяснил "Рамблер", жизнь красавицы актрисы не так романтична, как в кино. Так, родители Веры, выходцы из Германии, были не совсем обычными людьми. Ее отец Эмиль Фишер был немецким офицером и, что особенно важно, нацистом.

"Мой отец был убежденным нацистом, приспешником Фюрера. Он много раз пытался привить мне свою идеологию. Но все мое нутро отвергало отца и его мысли. Еще тогда, в свои самые ранние детские годы, я приняла решение, что в этот мир я буду нести только добро", — рассказывала позже Вера.

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Актеры , Фото , Вера Фишер
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