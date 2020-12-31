Всемирно известная актриса, чей отец оказался фашистом 

"Мой отец был убежденным нацистом, приспешником Фюрера. Он много раз пытался привить мне свою идеологию. Но все мое нутро отвергало отца и его мысли. Еще тогда, в свои самые ранние детские годы, я приняла решение, что в этот мир я буду нести только добро", — рассказывала позже Вера.