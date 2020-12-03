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Суммы впечатляют: стали известны заработки Марины Зудиной в театре при Олеге Табакове 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Назван гонорар Зудиной при Табакове
Фото: Globallookpress.com
Актриса Марина Зудина при жизни своего мужа режиссера Олега Табакова получала огромные деньги за выходы на сцену в МХТ имени Чехова. Никто и близко из других артистов театра не мог сравниться с ее заработками.
Заработки Марины Зудиной. Фото: КП
Так, контракт на спектакли «Трамвай „Желание“, „Идеальный муж“, „Последняя жертва“, „Событие“, „Карамазовы“ составлял 6 миллионов 117 тысяч 500 рублей. К примеру, идущий следом по заработкам актер Олег Чонишвили получал в три раза меньше — 2146500. Остальные актеры зарабатывали еще меньше. К примеру, заработок звезды российского масштаба Евгения Миронова равнялся 1675000.
Режиссер Константин Богомолов, который в те годы еще не был женат на светской львице Ксении Собчак, получал 1050000, сообщает »Комсомольская правда».
Напомним, что Марина Зудина не так давно в завуалированной форме возмущалась редкими выходами на сцену в театре, которым при жизни руководил ее муж. Как известно, после смерти режиссера Олега Табакова некоторые постановки с ее участием были убраны из репертуара. Как сказала Зудина, муж бы не обрадовался, если об этом узнал.
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Комментарии 9
Актеры , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Евгений Миронов , Марина Зудина , Олег Табаков , Комсомольская правда
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