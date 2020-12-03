Назван гонорар Зудиной при Табакове

Актриса Марина Зудина при жизни своего мужа режиссера Олега Табакова получала огромные деньги за выходы на сцену в МХТ имени Чехова. Никто и близко из других артистов театра не мог сравниться с ее заработками.

Заработки Марины Зудиной. Фото: КП

Так, контракт на спектакли «Трамвай „Желание“, „Идеальный муж“, „Последняя жертва“, „Событие“, „Карамазовы“ составлял 6 миллионов 117 тысяч 500 рублей. К примеру, идущий следом по заработкам актер Олег Чонишвили получал в три раза меньше — 2146500. Остальные актеры зарабатывали еще меньше. К примеру, заработок звезды российского масштаба Евгения Миронова равнялся 1675000.

Напомним, что Марина Зудина не так давно в завуалированной форме возмущалась редкими выходами на сцену в театре, которым при жизни руководил ее муж. Как известно, после смерти режиссера Олега Табакова некоторые постановки с ее участием были убраны из репертуара. Как сказала Зудина, муж бы не обрадовался, если об этом узнал.