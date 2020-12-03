Что стало с «лучшей графиней» советского кино

Ее называли советской графиней после сыгранных ролей в «Гранатовом браслете» и «Выстреле». Действительно, внешность Ариадны и ее манеры соответствовали необычному аристократическому имени. Поклонники забрасывали актрису письмами и предложениями руки и сердца. Она снялась более, чем в четырех десятках картин, а потом исчезла с экранов, много лет не снимается и не дает интервью. О том, как сложилась жизнь Ариадны Шенгелая , читайте в материале «Рамблера».

Ариадна Шпринк родилась в Ташкенте, но выросла в Москве. После школы девушка поступила во ВГИК, где ее называли одной из самых способных и красивых студенток. Поклонников у Ариадны было много, но добился внимания Эльдар Шенгелая , за которого красавица вышла замуж и родила двух дочерей. После окончания института супруги уехали в Тбилиси, где Ариадна блистала на сцене Русского театра.

Актрисе удавалось совмещать работу и личную жизнь, она стала прекрасной женой. Увы, супруги все же расстались после 20 лет брака, ни Ариадна, ни Эльдар никогда не рассказывали о причине их расставания.

Карьера Ариадны складывалась удачно. Впервые она дебютировала в кино еще во время учебы в институте, сыграв Ирину Ледневу в мелодраме «Екатерина Воронина», а спустя год, в 1958 году исполнила роль Татьяны в экранизации романа «Евгений Онегин» режиссера Романа Тихомирова

“Осторожно, бабушка!”, «Белый караван», «Евгения Гранде», «Суд сумасшедших», «Выстрел», «Увольнение на берег» — лишь малая часть фильмов, в которых блистала Ариадна. Но одной из знаковых картин в жизни актрисы стал фильм «Гранатовый браслет», в котором Шенгелая предстала в образе графини Веры Николаевны Шеиной. С тех пор режиссеры мечтали заполучить Ариадну в качестве исполнительницы аристократок ушедшей эпохи.

В начале 1980-х годов Шенгелая вернулась из Тбилиси в Москву, была зачислена в штат киностудии имени Горького и продолжала сниматься вплоть до конца 1990-х годов. Ее последней ролью в кино стала Ханна в картине «Бабий Яр».

С 2002 года Ариадна Шенгелая перестала появляться на экранах, выходить на сцену и общаться с прессой. Свой уход из кино актриса никогда не комментировала. Она вернулась в Грузию, посвятила себя семье и детям.