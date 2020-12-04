Актриса фильмов для взрослых Миа Малкова сообщила, что выпустит календарь на 2021 год, состоящий из ее фотографий. Чем прославилась девушка, сообщает "Рамблер".

Девушка рассказала, что предзаказ на календарь уже открыт. Каждый месяц будет сопровождать новое фото ее в купальнике или белье.

«12 месяцев рая», «Ты самая лучшая», «Ты просто потрясающая», — написали ей поклонники.

Миа родилась в США и пришла в индустрию взрослого кино в 19 лет. Она рассказывала, что туда ее привела школьная подруга. Девушка выбрала в качестве псевдонима русскую фамилию, чтобы все думали, что она европейская актриса.

Сама Малкова говорит, что ей нравится работа в индустрии. По ее мнению, это отличная возможность изучить способы связи мужчины и женщины. С 2013 года актрису номинируют на различные награды награды. У нее уже есть 12 победных статуэток в разных номинациях.