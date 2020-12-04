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Звезда «Поттера» назвал увлечение соцсетями безумием 

Мария Грибова 2 часа назад
Звезда «Поттера» назвал увлечение соцсетями безумием
Фото: РИА Новости
Дэниэл Рэдклифф, известный по главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер», объяснил, почему не будет заводить учетные записи в соцсетях. Своими мыслями актер поделился в интервью, опубликованном на YouTube-канале Hot Ones.
Рэдклифф уверен, что, если бы он завел аккаунт в Twitter, то люди часто натыкались бы на заголовки вроде «Дэниэл Рэдклифф повздорил с интернет-пользователями».
Актер также добавил, что ранее читал комментарии о себе:

«Это было безумие, не стоило этого делать. Думаю, что соцсети — это то же самое. Можно, конечно, читать о себе только хорошее, но мне кажется это тоже не совсем здоровым занятием».

Дэниэл отметил, что увлечение социальными сетями может негативно повлиять на психическое здоровье.
Ранее «Рамблер» писал о том, что актеры из «Властелина колец» решили спасти дом Толкина.
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