Звезда «Поттера» назвал увлечение соцсетями безумием 

Дэниэл Рэдклифф , известный по главной роли в серии фильмов «Гарри Поттер», объяснил, почему не будет заводить учетные записи в соцсетях. Своими мыслями актер поделился в интервью, опубликованном на YouTube-канале Hot Ones.

Рэдклифф уверен, что, если бы он завел аккаунт в Twitter, то люди часто натыкались бы на заголовки вроде «Дэниэл Рэдклифф повздорил с интернет-пользователями».

Актер также добавил, что ранее читал комментарии о себе:

«Это было безумие, не стоило этого делать. Думаю, что соцсети — это то же самое. Можно, конечно, читать о себе только хорошее, но мне кажется это тоже не совсем здоровым занятием».

Дэниэл отметил, что увлечение социальными сетями может негативно повлиять на психическое здоровье.