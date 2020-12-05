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Как на самом деле погиб Леонид Быков 

Русская семерка 5 минут назад
Как на самом деле погиб Леонид Быков
Фото: Русская семерка
Он погиб 11 апреля 1979 года, но и сейчас зрители вспоминают о нем с трепетом и с необыкновенным чувством сопричастности, ведь Леониду Быкову удалось стать для каждого советского человека товарищем, с которым — и в разведку не страшно. Его и называли по именам героев: «Маэстро», «майор Титаренко», «Максим Перепелица», но мало кто тогда знал, что в семье у легендарного человека серьезные проблемы, в быту — неустроенность, а начальство не дает снимать фильмы или кладет на полку то, что уже отснято.
Его неожиданный уход сразу домыслами слухами: одни считали, что любимого актера погубили завистники, другие — что автокатострофу подстроило само КГБ, третьи — что режиссер свел счеты с жизнью, четвертые — что за рулем Быкову стало плохо. Подробности ДТП, в котором погиб Леонид Быков, стали известны широкому кругу людей в 2002 году, после того, как ими заинтересовался украинский журналист Владимир Колычев с портала «Факты».

Обстоятельства ДТП

Сейчас известно, что в день смерти режиссер поехал на своей «Волге ГАЗ-24» из Киева в село Страхолесье (Чернобыльский район) убедиться, что его дачный домик не затронул паводок и собирался вернуться вечером; погода была облачная, после обеда начал накрапывать дождь, шоссе было мокрым.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на обратном пути на 46-м километре трассы Киев–Минск, когда автомобиль режиссера догнал трактор «Белорусь», который медленно двигался в сторону Киева; по встречной в это время шел грузовой ГАЗ-53 организации «Киевстрой», груженый стекловатой, а за ним, на отдалении, ехал УАЗик Дымерского лесхоза, в котором были водитель Иван Красий и два пассажира: директор Владимир Кислый и главный лесничий Василий Шестопал; именно они стали основными свидетелями ДТП.
По словам Ивана Красия, когда грузовая машина почти поровнялась с трактором, машина Быкова показалась из-за «Белоруси» наполовину, словно собираясь идти на обгон, в следующее мгновение машина словно осела на передний мост, и её занесло под грузовик, послышался удар, полетело битое стекло.
Позже станет ясно, что водитель грузовой машины даже не успел нажать на тормоз, ГАЗ-53 смял правую стойку «Волги», колесами вломившись в кабину, и протащил машину режиссера 18 метров. От удара у ГАЗ-53 заклинило заслонку и двигатель продолжал работать на высоких оборотах. 23-летний водитель грузовика так испугался, что выпрыгнул из кабины и бросился в поле, только через несколько минут он опомнился и пришел назад.
Красий заглушил двигатель ГАЗ-53, затем вдвоем с лесничим они разрезали ремень безопасности «Волги», аккуратно вынесли водителя из машины и положили на землю, но помочь ему было уже невозможно: «По его телу прошла судорога, и он затих» — так вспоминал момент смерти Быкова Красий.
Точно так же автокатастрофу описывает водитель трактора Сергей Ковальчук. В мгновенье, когда трактор и грузовая машина поравнялись, разадлся удар, Ковальчук оглянулся и понял, что ГАЗ-53 тащит по асфальту «Волгу». Когда тело погибшего вынесли из машины, и стало ясно, что сердце не бьется, Ковальчук нашел в «Волге» одеяло и накрыл им водителя. о том, кто перед ними, свидетели ДТП не догадались, пока на место происшествия не прибыла оперативно-следственная группа Вышгородского роВД, и следователь не посмотрел документы погибшего. узнав о том, что стал причиной гибели режиссера, водитель ГАЗ-53 разрыдался: он и так забыл дома «права», а тут и вовсе решил, что его расстреляют.
Присутствовавший на месте ДТП инспектор Дымерского ГАИ Анатолий Волынец вспомнил такую деталь: один из следователей обнаружил, что в «правах» режиссера есть два «прокола» за «нарушение правил обгона». «Не повезло, сам себя наказал», — горько сказал кто-то из работников милиции.

Официальная причина автокатастрофы

Эксперты пришли к выводу, что обе машиины были исправными, что Леонид Быков был абсолютно трезв и до момента столкновения не снимал ногу с педали тормоза; следствие решило, что водитель грузовой машины не имел возможности вовремя затормозить, и вина за ДТП была возложена на погибшего Быкова. По мнению следователей оно случилось из-за «грубой небрежности» при обгоне.
Свое мнение осталось у Ивана Красия: он решил, что к смерти режиссера привели не только влажный асфальт и ошибка, но и совершенно старая резина на «Волге»: «Она была такая же лысая, как моя голова!», что многое говорит о материальном положении режиссера.

Прощальное письмо

Слухи о том, что Быков свел счет с жизнью появились из-за письма, которое он написал после инфаркта, случившегося за три года до ДТП. В этом письме к друзьям Николаю Мащенко и Ивану Миколайчуку он, очевидно, испуганный близкой смертью, буквально режиссировал собственные похороны, просил не устраивать торжеств, не приглашать оркестр, а просто попрощаться, спеть «Смуглянку», а потом: «дерболызните», кто сколько сможет». Это письмо Быков передал редактору Эмилии Косничук с просьбой передать его друзьям. По мистическому стечению обстоятельств Косничук забыла о письме и вспомнила о нем за пару дней до гибели режиссера.
Смерть режиссера потянула за собой цепь трагедий. Так и не смог оправиться от пережитого водитель грузовика, после окончания следствия он пытался покончить с собой: его спасла жена, буквально вытащив из петли. По-прежнему испытывая чувство вины, во время аварии на Чернобыльской АЭС он пошел работать в самое опасное место и умер от лучевой болезни.
Умер, узнав о смерти друга, Алексей Смирнов, игравший в «Стариках..» техника. Он лежал в госпитале с инфарктом, и врачи не говорили ему о смерти Быкова. 9 мая, в день выписки, он приготовил для врачей угощение и поднял первый тост за режиссера. Тогда ему и сообщили о смерти друга; актер поставил бокал на стол, вернулся в палату, лег в койку и умер — ушел вслед за «майором Титаренко».
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Актеры , Максим Перепелица , Сергей Ковальчук , Владимир Колычев , Алексей Смирнов , Леонид Быков , Николай Мащенко , ГИБДД
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