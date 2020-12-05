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Том Круз полетит в космос для съемок финала «Миссия: невыполнима» 

Lenta.ru 2 часа назад
Том Круз полетит в космос для съемок
Фото: Lenta.ru
Голливудский актер Том Круз планирует полететь в космос для съемок в одной из финальных частей франшизы «Миссия: невыполнима». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.
Отмечается, что артист готов потратить крупную сумму денег на реализацию своего плана и уже ведет переговоры об этом с представителями Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Те, в свою очередь, якобы заверили Круза в том, что эта миссия вполне выполнима.
В мае стало известно, что компания SpaceX миллиардера Илона Маска решила снять первый в мире боевик в космосе с участием Круза. Отмечалось, что к проекту, который находится на ранней стадии разработки, также привлекли НАСА.
В рамках серии «Миссия: невыполнима» планируется выход седьмой и восьмой частей. Они станут заключительными фильмами франшизы. Выход лент изначально был запланирован на 2021 и 2022 годы соответственно, однако из-за пандемии коронавируса точные даты их выхода остаются неизвестны.
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Актеры , Миссия невыполнима , Том Круз , SpaceX , NASA
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