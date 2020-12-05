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Том Круз полетит в космос работать 

Александра Нечаева 2 часа назад
Том Круз полетит в космос работать
Фото: Кадр из фильма "Обливион"
Актер планирует отправиться за пределы Земли для съемок в одной из последних частей фильма «Миссия: невыполнима», сообщает The Sun.
Согласно полученной сотрудниками The Sun информации, Круз готов сильно потратиться на то, чтобы привести свой план в исполнение и сейчас ведет переговоры с представителями НАСА. Те, в свою очередь, как сообщается, утверждают, что отправить актера в космос для съемки некоторых сцен вполне возможно.
Напомним, что две ленты серии «Миссия: невыполнима» станут финальными фильмами знаменитой франшизы. Их выход был запланирован на 2021 и 2022 годы, но пандемия коронавируса спутала планы. Даты премьер картин на данный момент неизвестны.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что назван самый сексуальный актер года.
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