Том Круз полетит в космос работать 

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Актер планирует отправиться за пределы Земли для съемок в одной из последних частей фильма «Миссия: невыполнима», сообщает The Sun.

Согласно полученной сотрудниками The Sun информации, Круз готов сильно потратиться на то, чтобы привести свой план в исполнение и сейчас ведет переговоры с представителями НАСА . Те, в свою очередь, как сообщается, утверждают, что отправить актера в космос для съемки некоторых сцен вполне возможно.

Напомним, что две ленты серии «Миссия: невыполнима» станут финальными фильмами знаменитой франшизы. Их выход был запланирован на 2021 и 2022 годы, но пандемия коронавируса спутала планы. Даты премьер картин на данный момент неизвестны.