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Актеры, которые учили русский язык для роли 

Мария Грибова 2 часа назад
Актеры, которые учили русский язык для роли
Фото: Кадр из фильма «Именинница»
Нередко актеры в американских фильмах играют русских, и, чтобы быть убедительнее в своей роли, некоторые из них учат русский язык. «Рамблер» расскажет о голливудских артистах, которые для съемок учили наш родной язык.

Николь Кидман

В 2001 году на экраны вышел фильм «Именинница». Николь Кидман исполнила роль русской невесты, которая переехала в Англию. Практически во всех сценах актриса говорит по-русски. С языком и акцентом Кидман помогала сотрудница российского посольства в Австралии.

Венсан Кассель

Кадр из фильма «Именинница»
Французский актер Венсан Кассель также в фильме «Именинница» сказал несколько фраз на русском языке. А чуть позже, в 2007 году, в картине «Порок на экспорт» Венсаль исполнил роль сына вора в законе. Ходят слухи, что для постановки речи актер регулярно смотрел российское телевидение.

Дэнни де Вито

В оригинальной экранизации детской книги «Лоракс» главного героя озвучивал американский актер Дэнни де Вито. Артист захотел, чтобы у его персонажа в некоторых странах проката был один голос. И в результате у испанского, итальянского, немецкого и в том числе русского Лоракса голос Дэнни де Вито. Для того, чтобы озвучить мультфильм для российского проката, артист каждый день по восемь часов занимался с тремя преподавателями.
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Актеры , Порок на экспорт , Именинница , Лоракс , Николь Кидман , Венсан Кассель , РИА Новости
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