Актеры, которые учили русский язык для роли 

Нередко актеры в американских фильмах играют русских, и, чтобы быть убедительнее в своей роли, некоторые из них учат русский язык. «Рамблер» расскажет о голливудских артистах, которые для съемок учили наш родной язык.

В 2001 году на экраны вышел фильм «Именинница» . Николь Кидман исполнила роль русской невесты, которая переехала в Англию. Практически во всех сценах актриса говорит по-русски. С языком и акцентом Кидман помогала сотрудница российского посольства в Австралии.

Кадр из фильма «Именинница»

Французский актер Венсан Кассель также в фильме «Именинница» сказал несколько фраз на русском языке. А чуть позже, в 2007 году, в картине «Порок на экспорт» Венсаль исполнил роль сына вора в законе. Ходят слухи, что для постановки речи актер регулярно смотрел российское телевидение.

Дэнни де Вито