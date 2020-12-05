Актеры, которые учили русский язык для роли 

Нередко актеры в американских фильмах играют русских, и, чтобы быть убедительнее в своей роли, некоторые из них учат русский язык. «Рамблер» расскажет о голливудских артистах, которые для съемок учили наш родной язык.
В 2001 году на экраны вышел фильм «Именинница». Николь Кидман исполнила роль русской невесты, которая переехала в Англию. Практически во всех сценах актриса говорит по-русски. С языком и акцентом Кидман помогала сотрудница российского посольства в Австралии.
Кадр из фильма «Именинница»
Французский актер Венсан Кассель также в фильме «Именинница» сказал несколько фраз на русском языке. А чуть позже, в 2007 году, в картине «Порок на экспорт» Венсаль исполнил роль сына вора в законе. Ходят слухи, что для постановки речи актер регулярно смотрел российское телевидение.
Дэнни де Вито
В оригинальной экранизации детской книги «Лоракс» главного героя озвучивал американский актер Дэнни де Вито. Артист захотел, чтобы у его персонажа в некоторых странах проката был один голос. И в результате у испанского, итальянского, немецкого и в том числе русского Лоракса голос Дэнни де Вито. Для того, чтобы озвучить мультфильм для российского проката, артист каждый день по восемь часов занимался с тремя преподавателями.