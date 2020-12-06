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Россияне назвали лучших актеров последнего десятилетия 

Газета.Ru 15 минут назад
Россияне назвали лучших актеров десятилетия
Фото: Газета.Ru
Россияне выбрали зарубежных и российских актеров, которые оказали наибольшее влияние на кинематограф за последнее десятилетие. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса SuperJob.
Большинство респондентов назвали лучшим актером десятилетия Леонардо ДиКаприо. В пятерку лидеров также вошли Джонни Депп, Роберт Дауни — младший, Брэд Питт и Джеки Чан.
Среди актрис опрошенные выделили Анджелину Джоли. Значительно от Джоли отстали Джулия Робертс, Кристен Стюарт и Скарлетт Йоханссон.
Российские представители кинематографа были оценены отдельно. Первое место среди мужчин поделили Константин Хабенский и Александр Петров, второе — Сергей Безруков и Данила Козловский. Лучший российской актрисой респонденты назвали Светлану Ходченкову. Также в первые места рейтинга вошли Чулпан Хаматова, Екатерина Климова и Елизавета Боярская.
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Актеры , Джонни Депп , Кристен Стюарт , Роберт Дауни , Скарлетт Йоханссон , Светлана Ходченкова , Брэд Питт , Данила Козловский , Елизавета Боярская , Анджелина Джоли , Джеки Чан , Александр Петров , Екатерина Климова , Константин Хабенский , Джулия Робертс , Леонардо ДиКаприо , Чулпан Хаматова , РБК
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