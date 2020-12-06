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Самые яркие актерские импровизации в советском кино 

Мария Грибова 2 часа назад
Самые яркие актерские импровизации в советском кино
Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»
Иногда актерские импровизации получаются настолько удачными, что их решают оставить на финальном монтаже картины. «Рамблер» расскажет о некоторых ярких актерских экспромтах, которые сделали советские фильмы культовыми.

«Любовь и голуби»

В фильме «Любовь и голуби» практически все диалоги дяди Мити и бабы Шуры — импровизация Сергея Юрского и Натальи Теняковой. Дело в том, что в реальной жизни они были супружеской парой, и поэтому они общались во время съемок картины так же, как и в обычные будние дни. По воспоминанием очевидцев, режиссер картины Владимир Меньшов не мог сдерживать смех, наблюдая за всем этим.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
В знаменитой сцене «Иронии судьбы, или С легким паром!» в бане актеры на самом деле были под воздействием алкоголя. Артисты праздновали день рождения Александра Белявского. Режиссер Эльдар Рязанов не знал о задумке актеров, и позже был в бешенстве. Но когда на следующий день артистам не удалось правдоподобно исполнить ту же самую сцену, он смягчился. Также в этом фильме известная фраза Ипполита «Какая гадость эта ваша заливная рыба» — чистая импровизация Юрия Яковлева. Дело в том, что заливное стояло на столе весь съемочный день, и к тому моменту оно уже успело испортиться.

«Джентльмены удачи»

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»
Во время съемок одной из сцен «Джентльменов удачи» актер Савелий Крамаров решил подшутить над коллегой Раднэром Муратовым, и начал натирать его снегом. Тот от холода и неожиданности начал кричать. Актер Георгий Вицин не растерялся и тоже подключился к импровизации.
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Актеры , Ирония судьбы, или с легким паром! , Любовь и голуби , Джентльмены удачи , Александр Белявский , Юрий Яковлев , Георгий Вицин , Савелий Крамаров , Владимир Меньшов , Эльдар Рязанов , Сергей Юрский
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