Самые яркие актерские импровизации в советском кино 

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби»

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Иногда актерские импровизации получаются настолько удачными, что их решают оставить на финальном монтаже картины. «Рамблер» расскажет о некоторых ярких актерских экспромтах, которые сделали советские фильмы культовыми.

В фильме «Любовь и голуби» практически все диалоги дяди Мити и бабы Шуры — импровизация Сергея Юрского и Натальи Теняковой. Дело в том, что в реальной жизни они были супружеской парой, и поэтому они общались во время съемок картины так же, как и в обычные будние дни. По воспоминанием очевидцев, режиссер картины Владимир Меньшов не мог сдерживать смех, наблюдая за всем этим.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В знаменитой сцене «Иронии судьбы, или С легким паром!» в бане актеры на самом деле были под воздействием алкоголя. Артисты праздновали день рождения Александра Белявского . Режиссер Эльдар Рязанов не знал о задумке актеров, и позже был в бешенстве. Но когда на следующий день артистам не удалось правдоподобно исполнить ту же самую сцену, он смягчился. Также в этом фильме известная фраза Ипполита «Какая гадость эта ваша заливная рыба» — чистая импровизация Юрия Яковлева . Дело в том, что заливное стояло на столе весь съемочный день, и к тому моменту оно уже успело испортиться.

Кадр из фильма «Джентльмены удачи»